Пилоты Формулы 1 помогли собрать $33 тысячи на борьбу с вирусом

Новый проект шестиэтапной киберсерии Race for the World, запущенный гонщиками по собственной инициативе, призван развлечь болельщиков в период тотальной отмены соревнований, а также собрать в общей сложности 100 тысяч долларов в фонд борьбы с вирусной эпидемией, захлестнувшей мир.

Календарь состоит из трех сдвоенных этапов за неделю. Правила нацелены в первую очередь на зрелищность: одна квалификационная попытка, дистанция гонки в 25% от реальной, разрешена контактная борьба на трассе.

Участие в проекте подтвердили многие известные пилоты, включая победителя официального виртуального Гран При Шарля Леклера, давнего поклонника киберспорта Ландо Норриса, Алекса Элбона и их коллег из других серий. Почти все вели стримы на Twitch, общаясь между собой по ходу гонки.

Для первого этапа была выбрана трасса в Абу-Даби, однако начать борьбу участникам удалось лишь со второй попытки. Во время первой из-за сбоя настроек машины внезапно переходили в «режим призрака», становясь прозрачными.

Поул выиграл Элбон, опередивший юниора Renault Кристиана Лундгора. Со старта они повели спор за победу, тогда как остальные сразу отстали, устроив серию аварий.

В итоге датский гонщик Ф2 смог переиграть соперника из Red Bull по ходу пит-стопов и наверняка одержал бы победу, однако по настоянию зрителей стримов на трассу была вызвана машина безопасности. Рестарт предсказуемо привел в полному хаосу – Лундгора выбили с трассы, а Элбон каким-то чудом смог избежать неприятностей и первым добрался до финиша.

Вторым в столь сильной компании внезапно финишировал вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, тройку призеров замкнул Артур Леклер. Следом финишировали Лука Элбон (младший брат Алекса), Шарль Леклер и мотогонщик Лука Сальвадори. Десятку замкнули Норрис, тест-пилот Haas Луи Делетраз, экс-протеже Ferrari Антонио Фуоко и Николя Латифи.

Вторая гонка в Сильверстоуне вышла уже куда более чистой в плане борьбы. На этот раз поул достался Лундгору, но в первом повороте лидерство захватил Артур Леклер. Попытка Кристиана отыграться на длинной прямой привела к жесткому защитному маневру его соперника, которым воспользовался Леклер-старший, выйдя на второе место.

Однако пилот Ferrari допустил ошибку на пит-стопе, поставив шины Hard вместо Medium. Из-за этого он откатился на второй части дистанции на пятое место, пропустив еще и Луку Элбона с Норрисом. Следом финишировали Латифи, Джордж Расселл, Делетраз, Куртуа и Сальвадори.

Общая сумма пожертвований, собранных по ходу гонок, превысила 33 тысячи долларов.

Устроители Race for the World пообещали, что в дальнейшем постараются повысить уровень организации этапов. Следующая виртуальная гонка пройдет во вторник, 14 апреля.