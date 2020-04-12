Пилоты Формулы 1 помогли собрать $33 тысячи на борьбу с вирусом
В рамках новой благотворительной акции Шарль Леклер, Ландо Норрис и их коллеги повеселили болельщиков в виртуальной гонке, по итогам которой смогли направили средства медикам, сражающимся с пандемией
Новый проект шестиэтапной киберсерии Race for the World, запущенный гонщиками по собственной инициативе, призван развлечь болельщиков в период тотальной отмены соревнований, а также собрать в общей сложности 100 тысяч долларов в фонд борьбы с вирусной эпидемией, захлестнувшей мир.
Календарь состоит из трех сдвоенных этапов за неделю. Правила нацелены в первую очередь на зрелищность: одна квалификационная попытка, дистанция гонки в 25% от реальной, разрешена контактная борьба на трассе.
Участие в проекте подтвердили многие известные пилоты, включая победителя официального виртуального Гран При Шарля Леклера, давнего поклонника киберспорта Ландо Норриса, Алекса Элбона и их коллег из других серий. Почти все вели стримы на Twitch, общаясь между собой по ходу гонки.
Для первого этапа была выбрана трасса в Абу-Даби, однако начать борьбу участникам удалось лишь со второй попытки. Во время первой из-за сбоя настроек машины внезапно переходили в «режим призрака», становясь прозрачными.
Поул выиграл Элбон, опередивший юниора Renault Кристиана Лундгора. Со старта они повели спор за победу, тогда как остальные сразу отстали, устроив серию аварий.
В итоге датский гонщик Ф2 смог переиграть соперника из Red Bull по ходу пит-стопов и наверняка одержал бы победу, однако по настоянию зрителей стримов на трассу была вызвана машина безопасности. Рестарт предсказуемо привел в полному хаосу – Лундгора выбили с трассы, а Элбон каким-то чудом смог избежать неприятностей и первым добрался до финиша.
Вторым в столь сильной компании внезапно финишировал вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, тройку призеров замкнул Артур Леклер. Следом финишировали Лука Элбон (младший брат Алекса), Шарль Леклер и мотогонщик Лука Сальвадори. Десятку замкнули Норрис, тест-пилот Haas Луи Делетраз, экс-протеже Ferrari Антонио Фуоко и Николя Латифи.
Вторая гонка в Сильверстоуне вышла уже куда более чистой в плане борьбы. На этот раз поул достался Лундгору, но в первом повороте лидерство захватил Артур Леклер. Попытка Кристиана отыграться на длинной прямой привела к жесткому защитному маневру его соперника, которым воспользовался Леклер-старший, выйдя на второе место.
Однако пилот Ferrari допустил ошибку на пит-стопе, поставив шины Hard вместо Medium. Из-за этого он откатился на второй части дистанции на пятое место, пропустив еще и Луку Элбона с Норрисом. Следом финишировали Латифи, Джордж Расселл, Делетраз, Куртуа и Сальвадори.
Общая сумма пожертвований, собранных по ходу гонок, превысила 33 тысячи долларов.
Устроители Race for the World пообещали, что в дальнейшем постараются повысить уровень организации этапов. Следующая виртуальная гонка пройдет во вторник, 14 апреля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Джош Суттил
Пилоты Формулы 1 помогли собрать $33 тысячи на борьбу с вирусом
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