Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?
Американский спонсор отказался от гонщика за то, что тот не воспринял участие в киберзаезде всерьез
Во время паузы из-за эпидемии коронавируса NASCAR заменяет реальные гонки виртуальными. Однако не все пилоты относятся к ним всерьез. В прошедшее воскресенье Бубба Уоллес остался недоволен своим выступлением на виртуальной трассе в Бристоле. Повредив машину в начале гонки, пилот решил не ехать до финиша без шансов на успех. Вместо этого спортсмен просто выключил игру.
Поведение Уоллеса вызвало недовольство фанатов, оставивших ему много гневных комментариев в соцсетях. Сам гонщик счел это несерьезным.
«Сдохнуть можно от этих комментариев. Я испортил стольким людям день, выключив онлайн-игру?! Ха-ха-ха. Несладкая жизнь на карантине», – написал Уоллес в твиттере.
Позицию гонщика не разделил его спонсор, производитель обезболивающих препаратов Blue Emu. «Прощай, Бубба. Нам нравятся гонщики, а не беглецы», – написала фармацевтическая компания в соцсетях. Это первый известный случай, когда гонщик потерял спонсора из-за инцидента в виртуальном соревновании.
Пилоты NASCAR не получают денег за участие в онлайн-гонках, однако могут зарабатывать на спонсорских контрактах.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup , eSports
|Этап
|eNASCAR Pro Invitational: этап 3
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даррел Уоллес-мл.
|Автор
|Джим Аттер
Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?
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