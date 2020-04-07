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eSports / eNASCAR Pro Invitational: этап 3 / Новость

Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?

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Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?
Автор:
7 апр. 2020 г., 06:55

Американский спонсор отказался от гонщика за то, что тот не воспринял участие в киберзаезде всерьез

Во время паузы из-за эпидемии коронавируса NASCAR заменяет реальные гонки виртуальными. Однако не все пилоты относятся к ним всерьез. В прошедшее воскресенье Бубба Уоллес остался недоволен своим выступлением на виртуальной трассе в Бристоле. Повредив машину в начале гонки, пилот решил не ехать до финиша без шансов на успех. Вместо этого спортсмен просто выключил игру. 

Поведение Уоллеса вызвало недовольство фанатов, оставивших ему много гневных комментариев в соцсетях. Сам гонщик счел это несерьезным.

«Сдохнуть можно от этих комментариев. Я испортил стольким людям день, выключив онлайн-игру?! Ха-ха-ха. Несладкая жизнь на карантине», – написал Уоллес в твиттере. 

Позицию гонщика не разделил его спонсор, производитель обезболивающих препаратов Blue Emu. «Прощай, Бубба. Нам нравятся гонщики, а не беглецы», – написала фармацевтическая компания в соцсетях. Это первый известный случай, когда гонщик потерял спонсора из-за инцидента в виртуальном соревновании.

Пилоты NASCAR не получают денег за участие в онлайн-гонках, однако могут зарабатывать на спонсорских контрактах.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Этап eNASCAR Pro Invitational: этап 3
Сессия Гонка
Пилоты Даррел Уоллес-мл.
Автор Джим Аттер

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eNASCAR Pro Invitational: этап 3

5 апр. - 5 апр.

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