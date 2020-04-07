Пилот отказался от онлайн-гонки и тут же потерял спонсора. Что?

Во время паузы из-за эпидемии коронавируса NASCAR заменяет реальные гонки виртуальными. Однако не все пилоты относятся к ним всерьез. В прошедшее воскресенье Бубба Уоллес остался недоволен своим выступлением на виртуальной трассе в Бристоле. Повредив машину в начале гонки, пилот решил не ехать до финиша без шансов на успех. Вместо этого спортсмен просто выключил игру.

Поведение Уоллеса вызвало недовольство фанатов, оставивших ему много гневных комментариев в соцсетях. Сам гонщик счел это несерьезным.

«Сдохнуть можно от этих комментариев. Я испортил стольким людям день, выключив онлайн-игру?! Ха-ха-ха. Несладкая жизнь на карантине», – написал Уоллес в твиттере.

Позицию гонщика не разделил его спонсор, производитель обезболивающих препаратов Blue Emu. «Прощай, Бубба. Нам нравятся гонщики, а не беглецы», – написала фармацевтическая компания в соцсетях. Это первый известный случай, когда гонщик потерял спонсора из-за инцидента в виртуальном соревновании.

Пилоты NASCAR не получают денег за участие в онлайн-гонках, однако могут зарабатывать на спонсорских контрактах.