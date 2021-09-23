Первый этап Виртуальной серии «Ле-Ман» пройдет в этот уик-энд

Сильверстоун, 21 сентября 2021 г. – Опубликован список участников первого этапа Виртуальной серии Ле-Ман, о проведении которой некоторое время назад объявили Западный автоклуб (ACO) и компания Motorsport Games. 4-часовой заезд пройдет на виртуальной копии трассы в Монце при участии известных имен и из числа киберспортсменов, и из числа пилотов, обычно пилотирующих настоящие гоночные автомобили.

В составе экипажей, которые готовятся к старту виртуальных «4 часов Монцы», можно найти Луи Делетраза (недавно ставшего чемпионом серии ELMS, а в прошлом году выигравшего виртуальные «24 часа Ле-Мана»), Серхио Сетте Камару (Формула E), Бейтске Виссер (W Series и WEC), Уилла Стивенса (WEC и ELMS), Бруно Шпенглера (экс-чемпион DTM, выступающий в IMSA), а также звезд кибергонок – Яна фон дер Хейде, Мичи Хойера и Нуно Пинто (многократные чемпионаты по симуляторам между ними). Отдельно стоит отметить Айханкана Гювена из команды Porsche Esports. В то время как другие пилоты примут участие в заездах, находясь в самых разных точках планеты, Гювен будет физически находиться именно на трассе в Монце. И будет чередовать езду по виртуальной трассе с выступлениями в реальных гонках Porsche Carrera Cup.

Виртуальная гонка состоится в ближайшие выходные с использованием платформы rFactor2, и ее прямая трансляция начнется в субботу (25 сентября), в 14:30 по московскому времени.

38 экипажей будут сражаться в двух разных классах: 21 – в LMP2, где все участники будут использовать модель ORECA 07 LMP2, и 17 – в LMGTE, где команды могут выбирать между цифровыми версиями Ferrari 488GTE, BMW M8 GTE, Porsche 911 RSR GTE, Corvette C8.R и Aston Martin Vantage GTE. Наверянка заезду добавит увлекательности необходимость справляться с трафиком на таких сложных участках, как Реттифильо, Роджа и Параболика.

Свободные тренировки пройдут в четверг и пятницу, плюс в четверг вечером состоится часовая тестовая гонка для проверки серверов и систем связи. Квалификация состоится в пятницу (24 сентября) в 20:00 по Москве и также будет транслироваться в прямом эфире. За гонкой можно будет следить начиная с 14:30 по Москве на цифровых площадках FIA WEC и канале TraxionGG на YouTube, на twitch.tv/traxiongg и в социальных сетях. Более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни.

О турнире Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series - это глобальная элитная киберспортивная серия, состоящая из пяти этапов, с участием лучших команды из гонок на выносливость и киберспортивных коллективов, которые будут соревноваться на цифровых копиях наиболее известных гоночных трасс мира. Всемирно известные гонщики с международными лицензиями FIA, объединяются с лучшими киберспортсменами, чтобы сразиться за свою долю призового фонда в 250 000 долларов США. Кульминацией турнира станет 24-часовая гонка на цифровой копии трассы в Ле-Мане, которая пройдет в рамках выставки Autosport в выставочном центре NEC в Бирмингеме (Великобритания) и будет транслироваться в прямом эфире. Le Mans Virtual Series - совместное предприятие Motorsport Games, ведущего разработчика и издателя гоночных игр, а также организатора киберспортивной инфраструктуры для престижных гоночных серий по всему миру, и Западного автоклуба (ACO), создателя и организатора «24 часа Ле-Мана» и промоутера чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Дата Трасса Продолжительность Формат 1. 25 сентября Монца 4 часа онлайн 2. 16 октября Спа 6 часов онлайн 3. 13 ноября «Нюрбургринг» 8 часов онлайн 4. 18 декабря Себринг 6 часов онлайн 5. 15/16 января Ле-Ман 24 часа на площадке выставки Autosport

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.