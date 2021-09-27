Первый этап киберсерии LMVS выиграли экипажи Redline и Porsche

Первый этап первой Виртуальной серии «Ле-Ман» состоялся на виртуальной копии знаменитого Национального автодрома Монцы, где состоялась 4-часовая гонка в нескольких классах.

Представитель RE8G Esports Эрхан Яйовски за день до этого выиграл квалификацию, разделив успех с киберспортсменом Кевином Сигги, представителем команды BMW Team Redline, первенствовавшим среди выступающих в классе GTE.

Сложно было предсказать, как 38 экипажей проедут первые метры дистанции до поворота Реттифильо (хотя на первых кругах длинной гонки приоритетами должны были стать осторожность и безопасность). Класс LMP2 был образцом хорошего поведения: Яйовски в первые минуты после старта уверенно удержал лидерство. В GTE события развивались более увлекательно: Йонас Райвио с 4-го места переместился на 1-е, а Тимотей Андоновски из TESLA R8G ESPORTS - с 8-го места на 2-е.

Впрочем, последний пилот в итоге допустил в повороте Роджа контакт с выступающим под номером 77 автомобилем команды Porsche Proton Competition под управлением Кевина ван Дурена. Оба гонщика потеряли немало позиций, при этом Андоновски вдобавок получил штраф в виде проезда по пит-лейну (еще один штраф, за фальстарт, в этот момент получил Нуно Пинто, управляющий автомобилем команды Fordzilla LMP2).

В голове пелотона Джеспер Педерсен из команды Floyd ByKolles-Burst преследовал Яйовски, проигрывая ему всего полсекунды. Позже пару лидеров догнал автомобиль GPX Rebellion Williams под управлением Марселя Чинчика. На 34-й минуте началать первая волна пит-стопов, по ходу которой Язовски увеличил преимущество над соперниками.

Класс GTE продолжал дарить упорные сражения: пилот Porsche Esports Team Митчелл де Йонг после не слишком удачного старта пробился в лидеры. Затем R8G Esports провела пит-стоп, управление принял на себя Гордон Матч - но вскоре его машину развернуло в повороте Роджа, после чего в нее врезались Porsche Алистера Юнга под номером 61 и машина команды JOTA под управлением Ферриса Стэнли. Джонатан Абердин, который незадолго до этого сменил в машине 44 Мичи Хойера, избежал хаоса и вышел вперед, в то время как Матч и Стэнли вернулись в боксы с тяжелыми повреждениями.

Однако Абердину было нелегко: Джеффри Ритвельд из Realteam Hydrogen Redline навязал лидеру плотную борьбу и в конечном итоге вышел вперед, атаковав по внутреннему радиусу первого поворота.

Тем временем контакты имели место не только на трассе. Машина Team WRT SIMTAG Esports получила удар сзади от автомобиля команды Fordzilla, управляемого Люком Брауингом,в момент пит-стопа, что привело к повреждению обоих автомобилей. Тем временем машина Team WRT SIMTAG Esports загорелась в повороте Курва Гранде, что привело к сходу.

За полтора часа до финиша в гонке лидировала машина под номером 70, в то время как за вторую позицию шла плотная борьба с участием трех машин (одной из них управлял чемпион ELMS 2021 года Ифэй Йе).

В начале последнего часа в классе GTE лидировали представители Porsche, в то время как за 2-ю позицию сражались два BMW. Автомобиль BMW Team GB M8, управляемый Сами-Матти Трогеном, опередил Энцо Бонито из команды BMW Team Redline, но вскоре после этого вылетев в первом повороте после ошибки пилота.

Когда гонка подошла к завершающему часу, Дани Хункаделья за рулем автомобиля Realteam Hydrogen LMP2 возглавлял пелотон с преимуществом в 17 секунд над Джири Томаном. После финального раунда пит-стопов разница уменьшилась до 8-ми секунд. Однако Хункаделья оказался на высоте и разделил победу со своими товарищами по команде Джеффри Ритвельдом и Майклом Смидлом в Realteam Hydrogen Redline с отставанием 7,8 секунды. «Гонка прошла для нас гладко, - рассказал после финиша пилот, известный выступлениями в DTM. - Джеффри здорово провел первый отрезок, а Майкл отлично ехал на изношенных шинах, что нельзя назвать простой задачей. Мне же надо было просто довести дело до победы. Прекрасная гонка».

Между тем в классе GTE до самого финиша лидировали представители Porsche. «Митчелл и Мартин проделали огромную работу, прежде чем я взял управление машиной на себя» - объяснил Мак Баккум.

Результаты гонки в классе LMP2

#70 Realteam Hydrogen Redline – 147 laps #22 GPX Rebellion Williams +7.865 #4 Floyd ByKolles-Burst +9.853 #444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063 #1 Rebellion GPS Esports +49.913

Результаты гонки в классе GTE

#91 Porsche Esports Team – 133 lap #71 BMW Team Redline +7.530 #88 Proton Competition +1 lap #55 BMW Team GB +1 lap #89 BMW Team BS+COMPETITION +1 lap