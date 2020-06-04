Перес и Гасли присоединятся к виртуальной Ф1

До старта сезона Ф1 остается еще ровно месяц, и пока гонщикам остается лишь продолжать выступления в симрейсинге. Очередной уик-энд официальной киберсерии пройдет в предстоящий уик-энд на виртуальной трассе в столице Азербайджана.

К регулярным участникам серии на этот раз присоединятся Серхио Перес и Пьер Гасли. Это доведет общее количество пилотов реальной Ф1 в первенстве до десяти – правда, в Баку на старт выйдут только восемь из них.

Компанию двум дебютантам составят Шарль Леклер, Антонио Джовинаци, Ландо Норрис, Николя Латифи, Алекс Элбон и победитель двух последних гонок Джордж Расселл.

В списке знаменитостей, которые выйдут на старт, на этот раз защитник футбольного «Манчестера» Аймерик Лапорт, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и победитель Ралли Дакар в зачете мотоциклистов Маттиас Валькнер.

Гонка в Баку стартует в 20:00 воскресенья по московскому времени.