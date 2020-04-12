Пажено выиграл гонку виртуального чемпионата IndyCar, Эрнхардт стал третьим
Тактика экономии топлива принесла французу успех на киберовале в Мичигане. Приглашенный гости из Кубка NASCAR тоже провел сильный заезд
В отличие от Формулы 1 участники IndyCar проводят этапы своей виртуальной серии в полном составе – да еще и с приглашенными звездами. На этот раз гонка впервые проходила на овале. Поул достался Маркусу Эрикссону.
На старте киберзаезда столкнулись Марко Андретти, Феликс Розенквист и Роберт Уикенс. Эта авария позволила захватить лидерство чемпиону IndyCar Уиллу Пауэру. Также в группу лидеров вошли экс-пилот Формулы 1 Фелипе Наср и победитель первого этапа виртуального первенства Сэдж Карам.
Решающим стал финальный отрезок гонки – почти у всех участников стало заканчиваться топливо. Это вынудило их проводить дополнительные пит-стопы и даже привело к нескольким сходам с пустым баком, полностью перекроив протокол.
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Заранее начавший экономить Симон Пажено смог уверенно победить, опередив на 13 секунд Скотта Маклафлина. Новозеландец в самом конце отобрал второе место у звезды NASCAR Дейла Эрнхардта-младшего, а Пауэр в итоге финишировал четвертым. Эрнхардт стал третьим.
Наср лишился шансов на хороший результат, потеряв управление в момент резкого торможения перед въездом на пит-лейн. Эрикссон закончил гонку 19-м.
Сезон виртуальных гонок IndyCar продолжится 18 апреля, трасса для этого заезда пока не выбрана.
Об этой статье
|Серия
|IndyCar , eSports
|Пилоты
|Дейл Эрнхардт-мл. , Симон Пажено
|Автор
|Дэвид Малшер
Пажено выиграл гонку виртуального чемпионата IndyCar, Эрнхардт стал третьим
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