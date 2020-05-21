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eSports / Новость

Окон и лучший футболист Африки присоединятся к виртуальной Формуле 1

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Окон и лучший футболист Африки присоединятся к виртуальной Формуле 1
Автор:
, Ответственный редактор
21 мая 2020 г., 08:08

Команда Renault объявила о дебюте своего новичка в официальном киберчемпионате Ф1. Его напарником станет футболист Пьер-Эмерик Обамеянг

В отличие от IndyCar и Формулы Е, виртуальная серия Ф1 не собирает даже половины гонщиков реального пелотона. Команды сажают за руль симулятора своих молодых тест-пилотов или знаменитостей из других спортивных дисциплин.

Однако постепенно состав пелотона понемногу приближается к настоящему – на ближайшем Гран При его пополнит Эстебан Окон. Он всегда был активным симрейсером, а после установки у себя дома нового симулятора сможет принять участие в предстоящей гонке, составив конкуренцию Шарлю Леклеру, Алексу Элбону, Антонио Джовинацци, Джорджу Расселлу и Николя Латифи.

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Напарником Окона станет Пьер-Эмерик Обамеянг, капитан сборной Габона и лондонского «Арсенала», признанный лучшим игроком Африки в 2015 году. Для 30-летнего футболиста это также будет дебют в виртуальном чемпионате.

Этап в Монако станет шестым в нынешнем сезоне киберФ1. Побед в пяти предыдущих гонках длбились четверо гонщиков – все они, кроме Гуанью Чжоу, представляли реальный чемпионат мира. Шарль Леклер лидирует в общем зачете, опережая на 13 очков Джорджа Расселла.

Футболист Пьер-Эмерик Обамеянг

Футболист Пьер-Эмерик Обамеянг

Фото: Divulgacao

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Эстебан Окон
Команды Renault Sport
Автор Александр Кабановский

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