Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
Нико Хюлькенберг проведет две виртуальные гонки за день. Бывший пилот Renault выйдет на старт НеГранПриБахрейна от Veloce Esports в 21:00, а через два часа примет участие в официальной eSports-версии Гран При Формулы 1
Потерявший место в Формуле 1 Нико Хюлькенберг выступит в виртуальной версии чемпионата. Сегодня, 22 марта, немецкий гонщик примет участие в официальном eSports-турнире Формулы 1. Это киберспортивный чемпионат для симрейсеров на компьютерных аналогах настоящих автодромов. Хюлькенберг сразится с геймерами, которые давно участвуют в таких соревнованиях.
Старт виртуального Гран При Бахрейна намечен на 23:00 по московскому времени. Гонку с участием Хюлькенберга можно будет посмотреть на официальных каналах Формулы 1 в Youtube и Twitch.
За два часа до этого соревнования Хюлькенберг выйдет на старт еще одной компьютерной гонки. Это НеГранПриБахрейна от Veloce Esports. Здесь соперниками Нико станут другие профессиональные пилоты: Ландо Норрис, Николя Латифи, Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн и Роберт Шварцман.
Motorsport.com будет вести прямую трансляцию НеГранПриБахрейна. Посмотреть гонку можно будет и прямо на этой странице – трансляция начнется в 21:00 по московскому времени. Когда наступит время старта, обновите страницу, и видео начнет воспроизводиться автоматически:
Читайте также:
Предыдущая новость
Победителями виртуальных гонок NASCAR стали геймеры «ЭтоТвойБроЧейз6» и «вотЭТОотбросы»
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Петер Дьэмант
Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты