Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна

Потерявший место в Формуле 1 Нико Хюлькенберг выступит в виртуальной версии чемпионата. Сегодня, 22 марта, немецкий гонщик примет участие в официальном eSports-турнире Формулы 1. Это киберспортивный чемпионат для симрейсеров на компьютерных аналогах настоящих автодромов. Хюлькенберг сразится с геймерами, которые давно участвуют в таких соревнованиях.

Старт виртуального Гран При Бахрейна намечен на 23:00 по московскому времени. Гонку с участием Хюлькенберга можно будет посмотреть на официальных каналах Формулы 1 в Youtube и Twitch.

За два часа до этого соревнования Хюлькенберг выйдет на старт еще одной компьютерной гонки. Это НеГранПриБахрейна от Veloce Esports. Здесь соперниками Нико станут другие профессиональные пилоты: Ландо Норрис, Николя Латифи, Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн и Роберт Шварцман.

Motorsport.com будет вести прямую трансляцию НеГранПриБахрейна. Посмотреть гонку можно будет и прямо на этой странице – трансляция начнется в 21:00 по московскому времени. Когда наступит время старта, обновите страницу, и видео начнет воспроизводиться автоматически: