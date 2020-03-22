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Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна

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Ну какая Формула 1 без Хюлькенберга? Нико выступит на виртуальном Гран При Бахрейна
Автор:
, журналист (Венгрия)
22 мар. 2020 г., 08:45

Нико Хюлькенберг проведет две виртуальные гонки за день. Бывший пилот Renault выйдет на старт НеГранПриБахрейна от Veloce Esports в 21:00, а через два часа примет участие в официальной eSports-версии Гран При Формулы 1

Потерявший место в Формуле 1 Нико Хюлькенберг выступит в виртуальной версии чемпионата. Сегодня, 22 марта, немецкий гонщик примет участие в официальном eSports-турнире Формулы 1. Это киберспортивный чемпионат для симрейсеров на компьютерных аналогах настоящих автодромов. Хюлькенберг сразится с геймерами, которые давно участвуют в таких соревнованиях.

Старт виртуального Гран При Бахрейна намечен на 23:00 по московскому времени. Гонку с участием Хюлькенберга можно будет посмотреть на официальных каналах Формулы 1 в Youtube и Twitch.

За два часа до этого соревнования Хюлькенберг выйдет на старт еще одной компьютерной гонки. Это НеГранПриБахрейна от Veloce Esports. Здесь соперниками Нико станут другие профессиональные пилоты: Ландо Норрис, Николя Латифи, Жан-Эрик Вернь, Стоффель Вандорн и Роберт Шварцман.

Motorsport.com будет вести прямую трансляцию НеГранПриБахрейна. Посмотреть гонку можно будет и прямо на этой странице – трансляция начнется в 21:00 по московскому времени. Когда наступит время старта, обновите страницу, и видео начнет воспроизводиться автоматически:

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Петер Дьэмант

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