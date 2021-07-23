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eSports Новости

Новые планы виртуальных «24 часов Ле-Мана»

Автор:
, главный редактор (Global)
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Всего год назад прошли первые в истории виртуальные «24 часа Ле-Мана». Они стали самым большим киберспортивным событием в истории автогонок и собрали огромную аудиторию

Новые планы виртуальных «24 часов Ле-Мана»

Если вы забыли, виртуальный «Ле-Ман» в 2020 году прошел в день, на который была запланирована настоящая гонка – которую перенесли на сентябрь из-за пандемии коронавируса. Совместное мероприятие Западного автоклуба, Чемпионата мира по гонкам на выносливость, серии Le Mans Esports и Motorsport Games собрало 200 гонщиков из 37 разных стран, которые использовали 170 симуляторов по всему миру, выступая за 50 команд в игре rFactor2.

 

Фото: Rebellion Racing

Гонку выиграла команда Rebellion Williams Esport, а в категории GTE лучшей стала  Porsche. Среди участников была масса звезд, включая действующих пилотов Формулы 1: Макса Ферстаппена, Фернандо Алонсо, Шарля Леклера, Ландо Норриса и Пьера Гасли. К ним присоединились Хуан-Пабло Монтойя, Дженсон Баттон, Рубенс Баррикелло, Жан-Эрик Вернь, Антониу Феликс да Кошта, Стоффель Вандорн, Симон Пажено, Нельсон Пике-младший, Оливье Панис, Симона де Сильвестро и Тони Канаан. Все они выступали в компании лучших кибергонщиков мира, собравшись в команды по четыре человека.

 

Фото: ACO

Общая аудитория из 14,2 млн человек следила за 25-часовой трансляцией, которая велась в 57 странах. Среди вещателей были Eurosport, ESPN и Sky Sports. На Facebook, YouTube и Twitch событие собрало 8,6 млн просмотров, а хэштег #LeMans24Virtual был использован в соцсетях 131,5 млн раз. Гонка выиграла много наград в рамках премии Autosport Awards.

Но что же произойдет дальше? Особенно с учетом перехода бывшего главы WEC Жерара Неве в Motorsport Games в качестве советника. Француз тогда сказал: «Я рад работать с командой, чтобы развиваться дальше после такого мощного мероприятия и помогать распространять удовольствие от виртуальных гонок по всему миру.

Виртуальные гонки стали значительной частью автоспорта будущего, и для меня честь быть частью этого феномена. Соединяя настоящие гонки с виртуальными, мы можем создать новое сообщество, которое не только смотрит ТВ-трансляции, но и участвует в гоночных событиях по всему миру». 

 

Фото: ACO

С того «Ле-Мана» прошел год, и остался вопрос – каковы перспективы развития для этого события? Конечно, 21-22 августа пройдет настоящий «Ле-Ман». Но что дальше? И вот у нас есть восхитительные новости для фанатов гейминга и спорткаров...

«Что мы можем сказать... У нас в разработке множество планов, – говорит Неве. – Во-первых, по соглашению Motorsport Game и Западного автоклуба мы создадим специальную видеоигру к 2023 году. Она выйдет в год столетия «Ле-Мана».

Сейчас она в разработке, над ней работает целая специальная команда. Она будет отражать атмосферу гонок на спорткарах и конкретно этой волшебной гонки. Уверен, всем фанатам спорткаров будет интересно. 

 

Фото: Xynamic

До выхода этой игры мы превратим виртуальный «Ле-Ман» в серию гонок, регулярный киберчемпионат в формате WEC. Мы используем ту же модель: соединим лучших профессиональных пилотов и кибергонщиков и проведем этапы на четырех трассах – в категориях LMP2 и GTE, как и раньше. Гонки будут открыты для публики.

Наконец, могут сказать, что виртуальные «24 часа Ле-Мана» состоятся еще раз ближайшей зимой. Мы сделаем все так же, как в прошлый раз: пригласим известных пилотов и устроим трансляции для фанатов по всему миру. А качество турнира планируем поднять на новый уровень. Другие захватывающие новости у нас будут после настоящего «Ле-Ман» в августе». 

Теперь вы знаете, что виртуальный «Ле-Ман» вернется зимой вместе с новой серией кибергонок. А совершенно новая игра по «Ле-Ману» выйдет на празднование столетия этой гонки. 

 

Фото: ACO

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