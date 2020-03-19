Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена

Гонщик команды McLaren Ландо Норрис выложил на своем YouTube-канале видео с кибергонки в Дайтоне. Ролик озаглавлен «Я так сожалею, Макс Ферстаппен».

В 10-минутной записи с виртуального заезда по автодрому «Дайтона Мотор Спидвей» Норрис действительно извиняется перед своим соперником по Ф1 Максом Ферстаппеном. Ландо выбил противника с трассы, отправив автомобиль голландца в разворот.

Увидеть этот инцидент можно на отметке 4:50.

Сразу после столкновения Норрис какое-то время не произносил ни слова, а потом сказал: «Ах, я плачу». Затем Ландо извинился перед Ферстаппеном и начал объяснять, что едва коснулся машины Макса.

За провокацию столкновения Норрису показали черный флаг, означающий немедленную дисквалификацию. Ландо тут же отреагировал и объяснил, что это чересчур суровое наказание за столь легкое касание машины соперника. Пилот McLaren смог убедить судей виртуальной гонки отказаться от дисквалификации: вместо черного флага Норрис получил более мягкий штраф. В итоге Ландо выиграл виртуальную гонку.