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Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена

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Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена
Автор:
, шеф-редактор
19 мар. 2020 г., 14:24

Пилот McLaren и популярный стример Ландо Норрис опубликовал видео компьютерной гонки на трассе «Дайтона Мотор Спидвей». В этом заезде Норрис вытолкнул своего соперника по Формуле 1 Макса Ферстаппена

Гонщик команды McLaren Ландо Норрис выложил на своем YouTube-канале видео с кибергонки в Дайтоне. Ролик озаглавлен «Я так сожалею, Макс Ферстаппен».

В 10-минутной записи с виртуального заезда по автодрому «Дайтона Мотор Спидвей» Норрис действительно извиняется перед своим соперником по Ф1 Максом Ферстаппеном. Ландо выбил противника с трассы, отправив автомобиль голландца в разворот.

Увидеть этот инцидент можно на отметке 4:50.

Сразу после столкновения Норрис какое-то время не произносил ни слова, а потом сказал: «Ах, я плачу». Затем Ландо извинился перед Ферстаппеном и начал объяснять, что едва коснулся машины Макса.

За провокацию столкновения Норрису показали черный флаг, означающий немедленную дисквалификацию. Ландо тут же отреагировал и объяснил, что это чересчур суровое наказание за столь легкое касание машины соперника. Пилот McLaren смог убедить судей виртуальной гонки отказаться от дисквалификации: вместо черного флага Норрис получил более мягкий штраф. В итоге Ландо выиграл виртуальную гонку.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Ландо Норрис
Автор Антон Погорельский

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