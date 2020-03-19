Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена
Пилот McLaren и популярный стример Ландо Норрис опубликовал видео компьютерной гонки на трассе «Дайтона Мотор Спидвей». В этом заезде Норрис вытолкнул своего соперника по Формуле 1 Макса Ферстаппена
Гонщик команды McLaren Ландо Норрис выложил на своем YouTube-канале видео с кибергонки в Дайтоне. Ролик озаглавлен «Я так сожалею, Макс Ферстаппен».
В 10-минутной записи с виртуального заезда по автодрому «Дайтона Мотор Спидвей» Норрис действительно извиняется перед своим соперником по Ф1 Максом Ферстаппеном. Ландо выбил противника с трассы, отправив автомобиль голландца в разворот.
Увидеть этот инцидент можно на отметке 4:50.
Сразу после столкновения Норрис какое-то время не произносил ни слова, а потом сказал: «Ах, я плачу». Затем Ландо извинился перед Ферстаппеном и начал объяснять, что едва коснулся машины Макса.
За провокацию столкновения Норрису показали черный флаг, означающий немедленную дисквалификацию. Ландо тут же отреагировал и объяснил, что это чересчур суровое наказание за столь легкое касание машины соперника. Пилот McLaren смог убедить судей виртуальной гонки отказаться от дисквалификации: вместо черного флага Норрис получил более мягкий штраф. В итоге Ландо выиграл виртуальную гонку.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Ландо Норрис
|Автор
|Антон Погорельский
Норрис выложил запись виртуальной гонки, в которой выбил с трассы Ферстаппена
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