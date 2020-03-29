Норрис выиграл виртуальную гонку у Латифи и звезд киберспорта
Поделились
Комментарии
29 мар. 2020 г., 17:52
Пилот McLaren завоевал поул и не упускал лидерства до конца гонки
Команда Veloce Esports, которую представляет бывший пилот Формулы 1 и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь, совместно с Motorsport Games провела виртуальный заезд на автомобилях класса туринг по трассе в Сильверстоуне. Гонку неожиданно выиграл один из двух участвовавших в заезде действующих пилотов Формулы 1 – Ландо Норрис.
Второй участник из Ф1, дебютант Williams Николя Латифи стал только 18. Второе место в гонке занял звезда киберспорта Джеймс Болдуин.
Заезд был организован Veloce Esports совместно Motorsport Games. Ранее партнеры провели трансляцию виртуального Гран При Бахрейна. В их планах также проведение виртуальной гонки Формулы 1 во время отложенного Гран При Вьетнама.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|eSports
Норрис выиграл виртуальную гонку у Латифи и звезд киберспорта
Поделились
Комментарии
eSports Следующая сессия
22 мар. - 22 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
Слайд-шоу