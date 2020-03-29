Норрис выиграл виртуальную гонку у Латифи и звезд киберспорта

Команда Veloce Esports, которую представляет бывший пилот Формулы 1 и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь, совместно с Motorsport Games провела виртуальный заезд на автомобилях класса туринг по трассе в Сильверстоуне. Гонку неожиданно выиграл один из двух участвовавших в заезде действующих пилотов Формулы 1 – Ландо Норрис.

Второй участник из Ф1, дебютант Williams Николя Латифи стал только 18. Второе место в гонке занял звезда киберспорта Джеймс Болдуин.

Заезд был организован Veloce Esports совместно Motorsport Games. Ранее партнеры провели трансляцию виртуального Гран При Бахрейна. В их планах также проведение виртуальной гонки Формулы 1 во время отложенного Гран При Вьетнама.