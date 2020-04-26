Норрис выиграл дебютную гонку в виртуальном IndyCar

Пилот McLaren Ландо Норрис успешно дебютировал в еще одной серии виртуальных гонок. На этот раз британец принял участие в заезде IndyCar iRacing Challenge на трассе в Остине.

Норрис пилотировал киберболид в цветах команды Arrows McLaren SP (такое имя в этом году получил американский коллектив Schmidt Peterson, после того как его партнером стала британская команда Ф1).

Норрис с первой попытки завоевал поул-позицию, опередив в борьбе за нее экс-чемпиона американской серии Уилла Пауэра. После старта британец пролидировал первые 11 кругов гонки, но после пит-стопа оказался шестым. Отыграв пару позиций, британец допустил разворот и вновь откатился назад.

В середине гонки два разворота подряд допустил вышедший в лидеры Пауэр. Его место занял Пато О'Уорд, которого постепенно нагонял Норрис. Однако вторые пит-стопы лидеров вывели вперед Феликса Розенквиста. Швед использовал альтернативную стратегию с одним пит-стопом, но в какой-то момент тоже не смог справиться с управлением, развернулся и упустил лидерство.

В итоге Норрис смог отбить атаки О'Уорда и выиграть гонку. Пато финишировал вторым, Розенквист занял третье место.

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