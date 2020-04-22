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Норрис выйдет на старт виртуальной гонки IndyCar

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Норрис выйдет на старт виртуальной гонки IndyCar
Автор:
, редактор
22 апр. 2020 г., 09:50

Самый активный киберпилот Формулы 1 продолжает расширять число серий со своим участием

После того как старт сезона Формулы 1 был отложен из-за коронавируса, пилот McLaren Ландо Норрис стал одним из самых активных представителей серии в кибергонках. Норрис участвует в различных соревнованиях на платформе игры F1 2019, включая официальные виртуальные Гран При – а также выступает в кузовных гонках на iRacing. Теперь британец также примет участие в этапе официальной киберсерии IndyCar.

IndyCar iRacing Challenge была запущена  для заполнения паузы в чемпионате. В гонках участвует большинство действующих пилотов серии, а также приглашенные звезды из NASCAR – такие как Дейл Эрнхардт-младший и Джимми Джонсон.

Идею пригласить в серию Норриса в твитере озвучил Пато О'Уорд. Он в каком-то смысле является сокомандником британца, так как входит в состав заявленного в IndyCar коллектива McLaren SP. 

Норрис примет участие в этапе, для которого будет использована цифровая копия трассы в Остине. Гонка состоится в субботу, 25 апреля – и Норрис сообщил в твитере, что уже начал к ней готовиться.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar , eSports
Пилоты Ландо Норрис
Автор Иван Матушкин

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