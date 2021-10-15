Игра NASCAR Heat Ultimate Edition+ выходит на Nintendo Switch

Майами, 15 октября 2021 года - Компания Motorsport Games, которая лидирует в разработке компьютерных игр и продвижении крупнейших виртуальных гоночных серий по всему миру, объявляет дату релиза и начало предварительных продаж игры NASCAR Heat Ultimate Edition+ для платформы Nintendo Switch. Это первая игра по мотивам гонок NASCAR на консоли Nintendo Switch. Ее запуск состоится 19 ноября 2021 года. Вы можете составить впечатление об игре по трейлеру ниже, предварительные заказы принимаются здесь.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ является официальной видеоигрой по мотивам сезона 2020 года самой популярной в мире кузовной гоночной серии. Игроки смогут почувствовать себя за рулем гоночной машины и побороться за победу в чемпионате NASCAR Cup Series champion.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ для Nintendo Switch включает все, что есть в игре NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, а также машины NASCAR Cup Series 2021 года в официальных ливреях. Также в ней остаются машины 2020 года, расписание, команды и пилоты чемпионата NASCAR National Series. Дополнительно в игре представлена гоночная серия Xtreme Dirt Tour, в которой игрок может выбрать одну из 39 аутентичных гоночных трасс. Дополнительными особенностями игры являются особые ливреи, посещенные событиям из автоспортивного прошлого, Тоню Стюарт в качестве одного из персонажей игры и многое другое

«Motorsport Games с гордостью анонсирует первый чемпионат NASCAR для Nintendo Switch, привнося удовольствие от гонок к новой аудитории игроков, - сказал Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games. - Наши преданные игроки давно просили о версии игру NASCAR для консли Nintendo Switch, и теперь с ее запуском они наконец получили возможность брать игру повсюду с собой. NASCAR Heat Ultimate Edition+ показывает способность Motorsport Games предлагать различные опции, улучшать игру во многих аспектах, что оценят наши игроки, а также привносить все, что есть в аутентичных гонках NASCAR в виртуальное пространство этой консоли».

NASCAR Heat Ultimate Edition+ для Nintendo Switch, разработанная и представленная Motorsport Games, включает длинный лист опций и моделей. В режиме построения гоночной карьеры игрок может пройти длинный путь в младших сериях Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series и Xfinity Series и дорасти до топового класса NASCAR Cup Series. Впрочем, игра позволяет и сразу стартовать в топ-классе. Карьерный режим также позволяет изучать трассы, накапливать опыт и набираться знаний о том, как ездить быстрее.

Версия игры для Nintendo Switch содержит все преимущества игры NASCAR Heat 5, включая улучшенный искусственный интеллект, расширенные возможности обзора и возможность выбывать из гонок. В тестовом режиме игроки могут изучать траектории трасс и искать лучшие настройки своих машин для гонок. А в онлайн-режиме соревнований игрокам предлагаются уникальные сценарии гонок с множеством вариантов развития событий.

Пользователи Nintendo Switch могут выбирать из 39 аутентичных автодромов, включая «Дайтону», «Индианаполис» и «Талладегу», а также еще 9 грунтовых треков. В онлайн-режиме можно объединять до 16 игроков, а также можно сражаться друг с другом вдвоем в режиме раздельного экрана. Кроме того, существенно была улучшена функция «Окрасочной камеры», где у игроков появилось больше возможностей для кастомизации своих машин.

Больше информации об игре NASCAR Heat Ultimate Edition+ для Nintendo Switch можно найти www.NASCARHeat.com

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