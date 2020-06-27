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eSports / eNASCAR Heat Pro League: Атланта / Отчет о гонке

На виртуальном овале в Атланте завершился второй сегмент киберчемпионата NASCAR

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На виртуальном овале в Атланте завершился второй сегмент киберчемпионата NASCAR
Автор:
27 июн. 2020 г., 09:52

Компьютерный турнир eNASCAR Heat Pro League провел заключительные гонки

Весенне-летний кибертурнир eNASCAR Heat Pro League подошел к концу второго сегмента. На спидвее в Атланте состоялись две заключительные гонки этой части чемпионата. Один из заездов прошел на платформе PlayStation4, другой на Xbox One.

Гонка на PS4

Перед последним этапом на лидерство претендовали семь геймеров. Их разделяли восемь очков. Победу одержал Брэндин Гриттон, до старта занимавший шестую строчку. Киберспортсмену помогли вылеты его соперников: на финальном рестарте машину разбил Кайл Арнольд, а Джош Харбин зацепил стену. Вот как прошли заключительные круги:

 

Xbox One

Главным событием кибергонки на платформе Xbox One стало столкновение, произошедшее за 23 круга до финиша. Победитель первого сегмента Джастин Брукс попал в аварию и утащил за собой лидера общего зачета Даниэля Буттафуоко. Несмотря на это Буттафуоко смог вернуться на трассу и даже включиться в борьбу за победу.

На финише три лидера ехали в один ряд вплотную друг к другу: их разделили 38 тысячных секунды. Победу в гонке одержал Ник Уокер, Буттфафуоко стал вторым и выиграл второй сегмент киберчемпионата. Увидеть повтор финиша можно на видео:

 

 

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Об этой статье

Серия NASCAR , eSports
Этап eNASCAR Heat Pro League: Атланта
Сессия Гонка
Местонахождение Атланта
Автор Ник де Грот

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