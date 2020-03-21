Motorsport Games в сотрудничестве с Veloce Esports представляет трансляцию серии #NotTheGP

20 марта: Motorsport Games является компанией, которая занимается видеоиграми и объединением гонок и виртуального спорта. Сегодня Motorsport Games объявляет о стратегическом партнерстве с Жаном-Эриком Вернем и командой Veloce Esports с целью создания и организации трансляций серии великолепных виртуальных гонок #NotTheGP. Ближайший этап #NotTheBahGP состоится уже в этот уик-энд, в воскресенье 22 марта.

Серия #NotTheGP, которую изобрел двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь, объединяет спортсменов из реальных и виртуальных автогонок, а также талантливых разработчиков и лидеров мнений из других общественных сфер. В рамках партнерства Motorsport Games, входящая в Motorsport Network, использует свои возможности в сфере трансляций и свой управленческий опыт для организации небольшой серии гонок, которые пройдут в период вынужденных каникул в реальном автоспорте.

«В последний год мы сделали существенные инвестиции в нашу команду, в технологии и инфраструктуру. И партнерство с таким чемпионом, как Жан-Эрик и с его коллегами из инновационной команды Veloce говорит о желании лидеров отрасли объединиться, – заявил гендиректор Motorsport Games Дмитрий Козко. – #NotTheGP уже сейчас представляет из себя здоровый союз талантливых игроков и разработчиков контента, так что наше партнерство выведет серию на новый уровень».

«С учетом большого количества отмененных и отсроченных гонок виртуальный спорт дает отличную возможность заполнить этот пробел и предоставить болельщикам зрелищные состязания, дав им шанс отвлечься от проблем нашего непростого времени, – продолжает Дмитрий. – За короткое время мы заслужили репутацию партнеров, которым доверяют обладатели коммерческих прав на гоночные серии. У нас чистая история сотрудничества в рамках виртуальной гоночной серии «Ле-Мана» и лиги eNASCAR Heat Pro. Не далее как на этой неделе мы успешно провели мероприятие для NASCAR в США, управляя всем из Великобритании и организовав комментарии в прямом эфире из трех локаций в Америке».

Сооснователь и официальный представитель Veloce Esports Жан-Эрик Вернь добавил: «После большого успеха #NotTheAusGP, который мы с командой Veloce организовали всего за 48 часов, я принял решение объединить усилия с Motorsport Network, которая владеет Motorsport Games, чтобы сделать серию из нескольких этапов. Совместное предприятие дает фантастическую возможность в рамках объединения нашего опыта. Мы хотим удовлетворить и развлечь как можно больше поклонников гонок во всем мире в то время, пока другие гоночные серии не смогут возобновить свою работу. Я вдохновлен нашим партнерством и верю в то, что благодаря поддержке Motorsport Games наши будущие виртуальные гонки ждет большой успех».

На прошлой неделе #NotTheAusGP набрала два миллиона просмотров и шесть миллионов откликов. В гонке участвовали знаменитые пилоты, включая гонщика команды McLaren Формулы 1 Ландо Норриса и пилота Mercedes Формулы Е Стоффеля Вандорна, а также вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и многие профессиональные виртуальные гонщики. Запущенная Норрисом трансляция на сервисе Twitch побила рекорд для Формулы 1.

Motorsport Games предоставляет возможности для удаленной организации трансляций виртуальных гонок. Это было продемонстрировано в среду вечером, когда трансляция первой предсезонной гонки лиги eNASCAR Heat Pro шла через серверы в Великобритании с комментариями из трех локаций в США в прямом эфире и по всему миру.

О Motorsports Games:

Motorsport Games является подразделением Motorsport Network, интегрированной цифровой платформы, которая объединяет сервисы для любителей автомобилей и гонок. Нашей целью является объединить видеоигры, виртуальный спорт и гонки, чтобы создавать новые продукты, в которые люди будут с удовольствием играть, которые будет интересно смотреть и принимать в них участие.

Мы используем Motorsport Network, гиганта в сфере автоспортивных медиа, чтобы невиданное прежде количество поклонников гонок смогло принимать в них участие. С нами сотрудничают крупнейшие гоночные серии, включая NASCAR и «Ле-Ман». Мы участвуем в полном цикле создания продукта, включая разработку, внедрение и организацию соревнований.

Больше информации о Motorsport Games на: www.motorsportgames.com

Контакты для прессы:

Энди Грэй, руководитель отдела по связям с общественностью Motorsport Games

E: andy.gray@motorsportgames.com

О Veloce Esports

Veloce Esports является ведущей мировой виртуальной гоночной командой и агентством, которое стремится находить и оберегать самых талантливых участников этого спорта. Мы оперируем на разных технологических платформах, включая персональные компьютеры, PlayStation и Xbox и объединяем растущую команду чемпионов высшего класса, а также сотрудничаем с лидерами мнений и разработчиками игр.

В 2018 году бывший пилот Формулы 1 и двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь стал партнером и основателем в Veloce Esports. Другими партнерами выступают гонщики Руперт Свендсен-Кук и Джек Кларк, а также бывший футбольный агент Джейми Маклаурин.

Больше информации о Veloce Esports на: https://www.veloce-esports.com/

Контакты для прессы:

Джордж Уилсон - George.wilson@mpacreative.com +44 1372 414120 or +44 77862 96879

Саймон Меллуиш - Simon.melluish@mpacreative.com +44 1372 414120 or +44 7590 683299