Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

Разработчик и издатель гоночных видеоигр Motorsport Games подписал многолетний контракт с чемпионатом Великобритании по кольцевым гонкам BTCC. В рамках этого соглашения компания создаст компьютерную игру BTCC к 2022 году. Она будет доступна как для консолей, так и для персональных компьютеров.

Motorsport Games не исключает, что к этим вариантам может прибавиться и версия для мобильных устройств. После релиза на базе новой игры будет запущен виртуальный турнир для геймеров.

«Наконец-то. Я счастлив сообщить, что мы сможем удовлетворить колоссальный спрос со стороны болельщиков BTCC и фанатов TOCA, – заявил исполнительный директор британского кузовного чемпионата Алан Гоу. – Подобно самой первой игре BTCC/TOCA у нас будет специализированная игра со всеми машинами, командами, пилотами и трассами BTCC.

Для меня особенно важно, что новая игра отразит то, за что фанаты любят BTCC: плотную борьбу нон-стоп. Я уверен, что Motorsport Games сделает ровно то, что нужно».

«Наше соглашение – четкий сигнал о колоссальном доверии, которое оказали нам в BTCC, – прокомментировал сделку президент Motorsport Games Стивен Худ. – Наша команда продемонстрировала энтузиазм в отношении этого проекта с первого же дня. Теперь у нас есть прекрасная возможность показать, как наша экспертиза в виртуальных гонках, разработке игр и медиа вернет BTCC в центр внимания геймерского сообщества».

«Мы видим очевидный спрос на новую игру о туринговых гонках. И мы в полном восторге, что именно наша команда сможет сделать такую игру, – оценил перспективы проекта креативный директор Motorsport Games Пол Коулмен. – У множества наших сотрудников сохранились очень теплые воспоминания о серии игр TOCA. Да и моя собственная первая работа была связана с TOCA Race Driver 2: я был QA-тестировщиком этой игры. У нас уже есть амбициозные планы в отношении будущей игры; не могу дождаться, чтобы раскрыть подробности».

Британский чемпионат по кузовным гонкам пополнил обширное портфолио Motorsport Games, куда также входит серия игр NASCAR Heat с сопутствующими eSports-чемпионатами, виртуальные 24 часа Ле-Мана, киберсерия eNASCAR Heat Pro League, компьютерное первенство по ралли-кроссу, официальный киберчемпионат Формулы Е с участием профессиональных пилотов, серия #НеГранПри и турнир Le Mans Esports.