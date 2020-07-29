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eSports / BTCC Motorsport Games / Новости Motorsport.com

Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC

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Motorsport Games разработает компьютерную игру для BTCC
29 июл. 2020 г., 18:07

Вместе с гоночным симулятором компания запустит на новой платформе киберчемпионат

Разработчик и издатель гоночных видеоигр Motorsport Games подписал многолетний контракт с чемпионатом Великобритании по кольцевым гонкам BTCC. В рамках этого соглашения компания создаст компьютерную игру BTCC к 2022 году. Она будет доступна как для консолей, так и для персональных компьютеров. 

Motorsport Games не исключает, что к этим вариантам может прибавиться и версия для мобильных устройств. После релиза на базе новой игры будет запущен виртуальный турнир для геймеров.

«Наконец-то. Я счастлив сообщить, что мы сможем удовлетворить колоссальный спрос  со стороны болельщиков BTCC и фанатов TOCA, – заявил исполнительный директор британского кузовного чемпионата Алан Гоу. – Подобно самой первой игре BTCC/TOCA у нас будет специализированная игра со всеми машинами, командами, пилотами и трассами BTCC. 

Для меня особенно важно, что новая игра отразит то, за что фанаты любят BTCC: плотную борьбу нон-стоп. Я уверен, что Motorsport Games сделает ровно то, что нужно».

«Наше соглашение – четкий сигнал о колоссальном доверии, которое оказали нам в BTCC, – прокомментировал сделку президент Motorsport Games Стивен Худ. – Наша команда продемонстрировала энтузиазм в отношении этого проекта с первого же дня. Теперь у нас есть прекрасная возможность показать, как наша экспертиза в виртуальных гонках, разработке игр и медиа вернет BTCC в центр внимания геймерского сообщества».

«Мы видим очевидный спрос на новую игру о туринговых гонках. И мы в полном восторге, что именно наша команда сможет сделать такую игру, – оценил перспективы проекта креативный директор Motorsport Games Пол Коулмен. – У множества наших сотрудников сохранились очень теплые воспоминания о серии игр TOCA. Да и моя собственная первая работа была связана с TOCA Race Driver 2: я был QA-тестировщиком этой игры. У нас уже есть амбициозные планы в отношении будущей игры; не могу дождаться, чтобы раскрыть подробности».

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Об этой статье

Серия BTCC , eSports
Этап BTCC Motorsport Games
Сессия Официальное объявление

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