Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

После переноса реального марафона в Ле-Мане на 19-20 сентября автоклуб ACO, организаторы FIA WEC и Motorsport Games объявили о планах провести виртуальную суточную гонку в изначально запланированные для соревнований сроки – 13-14 июня. Это событие обещает стать знаковым в мире кибергонок.

Из-за вирусной эпидемии реальные гонки откладываются, а виртуальный спорт заявил о себе во весь голос. Компания Motorsport Games разработала киберспортивные программы для ведущих мировых серий, совмещая их с глобальным освещением в онлайне и телеэфире. Главными примерами служат долгосрочные партнерские программы с NASCAR и «Ле-Маном», а также виртуальные чемпионаты Формулы Е и WRX, которые транслируются в режиме реального времени посредством технологий Motorsport Games и освещаются цифровой платформой Motorsport Network на 15 языках.

Виртуальные «24 часа Ле-Мана» должны стать глобальным событием, включающим стрим и освещение в телеэфире со множеством инноваций. Команды будут составлены из профессиональных гонщиков и виртуальных пилотов. Старт суточного марафона намечен на 15:00 субботнего дня – именно в это время начинается и реальная гонка.

Автоклуб ACO и FIA WEC доверили Motorsport Games разработку и управление виртуальным марафоном. Это расширение долговременного партнерства: ранее Motorsport Games уже организовывала киберсерию Ле-Ман (LMES), финал которой в прошлом году собрал 200 тысяч просмотров.

Главные принципы виртуальных «24 часов Ле-Мана»:

· Состав команды: всего четыре пилота, из них минимум два профессиональных гонщика и максимум два симрейсера

· Платформа: rFactor 2

· Число экипажей: максимум 50

· Техника: классов LMP2 и GTE. Ливрею команды вправе выбирать самостоятельно

· Условия гонки: переменчивая погода и динамическая смена дня и ночи. Контролировать поведение участников на трассе будет руководитель гонки

· Смены пилотов: минимальное время за рулем по ходу дистанции – 5 часов, максимальное – 7 часов

· Особенности: комментаторы гонки и репортеры на пит-лейне, телестудия в Париже с именитыми гостями, прямое освещение на различных платформах.

Полный список участников будет опубликован в ближайшие недели, как и многочисленные дополнительные элементы правил, призванные придать марафону индивидуальность.

Пьер Фийон, президент автоклуба ACO: Первый виртуальный марафон «24 часа Ле-Мана» откроет новую страницу в наших гонках. Текущая ситуация позволяет провести 88-ю в истории гонку в Ле-Мане только 19-20 сентября. Однако 13-14 июля, в первоначальную дату, пройдут уникальные соревнования на выносливость в мире симрейсинга. Профессиональные гонщики и киберпилоты будут соревноваться вместе. Так что мы, организаторы, наши партнеры и болельщики с нетерпением ждем старта этой необыкновенной гонки.

Жерар Неве, генеральный директор FIA WEC: Два года назад мы дали старт киберсерии Ле-Ман – было очень приятно видеть, как число ее участников и аудитория удвоились за год. Это показало нам большой уровень интереса в сообществе кибергонок к марафонским соревнованиям. А возможность стартовать в нашей главной гонке, «24 часах Ле-Мана», будет уникальной по многим причинам. Во-первых, это не часть LMES, а отдельное событие. Как и в реальной жизни, оно соберет лучших из лучших среди производителей, команд, гонщиков, а также киберпилотов. Это точно будет нечто особенное.

Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games: Motorsport Games рада расширению отношений с ACO и WEC для проведения виртуальных «24 часов Ле-Мана». Это еще одно доказательство доверия со стороны держателей коммерческих прав и свидетельство того, что Motorsport Games организует кибергонки мирового уровня. Гонка обещает получиться захватывающей, собрав такое созвездие реальных и виртуальных пилотов, какого не было никогда прежде.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: Нынешняя эпидемия повлияла на самые разные стороны нашей жизни. Но в то же время она дала киберспорту возможность заявить о себе, и предстоящие соревнования станут одним из самых наглядных примеров. Мне очень нравится их масштаб: величайшая гонка в мире пройдет в изначально намеченные сроки с участием сильнейших симрейсеров. Мы становимся организатором виртуальных соревнований, которого выбирают ведущие организаторы чемпионатов. Мы гордимся поддержкой нашей работы со стороны ACO и WEC – причем речь не только об организаторах мирового уровня из Motorsport Games, но и обо всей нашей глобальной экосистеме.