Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Новости Motorsport.com

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Поделились
Комментарии
Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»
15 мая 2020 г., 17:50

Компания Motorsport Games создаст в мире симрейсинга аналог самой известной гонки на выносливость – она пройдет 13-14 июня

virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot
virtual Le Mans screenshot

После переноса реального марафона в Ле-Мане на 19-20 сентября автоклуб ACO, организаторы FIA WEC и Motorsport Games объявили о планах провести виртуальную суточную гонку в изначально запланированные для соревнований сроки – 13-14 июня. Это событие обещает стать знаковым в мире кибергонок.

Из-за вирусной эпидемии реальные гонки откладываются, а виртуальный спорт заявил о себе во весь голос. Компания Motorsport Games разработала киберспортивные программы для ведущих мировых серий, совмещая их с глобальным освещением в онлайне и телеэфире. Главными примерами служат долгосрочные партнерские программы с NASCAR и «Ле-Маном», а также виртуальные чемпионаты Формулы Е и WRX, которые транслируются в режиме реального времени посредством технологий Motorsport Games и освещаются цифровой платформой Motorsport Network на 15 языках.

Виртуальные «24 часа Ле-Мана» должны стать глобальным событием, включающим стрим и освещение в телеэфире со множеством инноваций. Команды будут составлены из профессиональных гонщиков и виртуальных пилотов. Старт суточного марафона намечен на 15:00 субботнего дня – именно в это время начинается и реальная гонка. 

Автоклуб ACO и FIA WEC доверили Motorsport Games разработку и управление виртуальным марафоном. Это расширение долговременного партнерства: ранее Motorsport Games уже организовывала киберсерию Ле-Ман (LMES), финал которой в прошлом году собрал 200 тысяч просмотров.

Главные принципы виртуальных «24 часов Ле-Мана»:

· Состав команды: всего четыре пилота, из них минимум два профессиональных гонщика  и максимум два симрейсера

· Платформа: rFactor 2

· Число экипажей: максимум 50

· Техника: классов LMP2 и GTE. Ливрею команды вправе выбирать самостоятельно

· Условия гонки: переменчивая погода и динамическая смена дня и ночи. Контролировать поведение участников на трассе будет руководитель гонки

· Смены пилотов: минимальное время за рулем по ходу дистанции – 5 часов, максимальное – 7 часов

· Особенности: комментаторы гонки и репортеры на пит-лейне, телестудия в Париже с именитыми гостями, прямое освещение на различных платформах.

Полный список участников будет опубликован в ближайшие недели, как и многочисленные дополнительные элементы правил, призванные придать марафону индивидуальность.

Пьер Фийон, президент автоклуба ACO: Первый виртуальный марафон «24 часа Ле-Мана» откроет новую страницу в наших гонках. Текущая ситуация позволяет провести 88-ю в истории гонку в Ле-Мане только 19-20 сентября. Однако 13-14 июля, в первоначальную дату, пройдут уникальные соревнования на выносливость в мире симрейсинга. Профессиональные гонщики и киберпилоты будут соревноваться вместе. Так что мы, организаторы, наши партнеры и болельщики с нетерпением ждем старта этой необыкновенной гонки. 

Жерар Неве, генеральный директор FIA WEC: Два года назад мы дали старт киберсерии Ле-Ман – было очень приятно видеть, как число ее участников и аудитория удвоились за год. Это показало нам большой уровень интереса в сообществе кибергонок к марафонским соревнованиям. А возможность стартовать в нашей главной гонке, «24 часах Ле-Мана», будет уникальной по многим причинам. Во-первых, это не часть  LMES, а отдельное событие. Как и в реальной жизни, оно соберет лучших из лучших среди производителей, команд, гонщиков, а также киберпилотов. Это точно будет нечто особенное. 

Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games: Motorsport Games рада расширению отношений с ACO и WEC для проведения виртуальных «24 часов Ле-Мана». Это еще одно доказательство доверия со стороны держателей коммерческих прав и свидетельство того, что Motorsport Games организует кибергонки мирового уровня. Гонка обещает получиться захватывающей, собрав такое созвездие реальных и виртуальных пилотов, какого не было никогда прежде. 

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: Нынешняя эпидемия повлияла на самые разные стороны нашей жизни. Но в то же время она дала киберспорту возможность заявить о себе, и предстоящие соревнования станут одним из самых наглядных примеров. Мне очень нравится их масштаб: величайшая гонка в мире пройдет в изначально намеченные сроки с участием сильнейших симрейсеров. Мы становимся организатором виртуальных соревнований, которого выбирают ведущие организаторы чемпионатов. Мы гордимся поддержкой нашей работы со стороны ACO и WEC – причем речь не только об организаторах мирового уровня из Motorsport Games, но и обо всей нашей глобальной экосистеме.

Следующая новость
Виртуальный NASCAR разбудил «Медведя». Как прошла кибергонка в Нью-Гэмпшире

Предыдущая новость

Виртуальный NASCAR разбудил «Медведя». Как прошла кибергонка в Нью-Гэмпшире
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , eSports

Самое читаемое

1
Формула 1

Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса

2
Формула 1

Как Сайнс едва не вылетел из Ф1, но стал пилотом Ferrari

3
Формула 1

McLaren решила заложить базу и коллекцию гоночных машин Формулы 1

4
Формула 1

Сильверстоун доигрался. Формула 1 нашла замену для Гран При Великобритании

5
Формула 1

Полное собрание ошибок Феттеля в Ferrari: фото, видео и цитаты

Последние видео

Виртуальная Формула Е. Четвертый этап 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е. Четвертый этап

Виртуальный DTM на машинах 2014 года: видео 01:00:00
eSports

Виртуальный DTM на машинах 2014 года: видео

Виртуальный GT на Нюрбургринге: онлайн-трансляция 03:00:00
eSports

Виртуальный GT на Нюрбургринге: онлайн-трансляция

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е 00:56
eSports

Большая толкучка в Монако. Зрелищный старт в кибергонке Формулы Е

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее 01:59
eSports

Виртуальная Формула Е в Монако. Лучшее

Самое важное:

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»
eSpt

Motorsport Games проведет виртуальные «24 часа Ле-Мана»

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP
MGP

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP

Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей
eSpt

Зак Браун и Мик Дуэн выступят в виртуальной гонке для знаменитостей

Я стартовал в кибергонке с настоящими гонщиками. И один из них меня выбил!
eSpt

Я стартовал в кибергонке с настоящими гонщиками. И один из них меня выбил!

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1
eSpt

Расселл одержал дебютную победу в виртуальном Гран При Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.