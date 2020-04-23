MotoGP сделает виртуальные Гран При официальным чемпионатом

В апреле серия MotoGP начала проводить виртуальные гонки вместо отмененных настоящих. Чемпионат организовал две кибергонки в рамках проекта #StayAtHomeGP на платформе игры MotoGP 19. Теперь в MotoGP запланировали расширение проекта.

3 мая пройдет первый официальный виртуальный Гран При MotoGP. Этап состоится в даты ранее запланированного Гран При Испании. Заезды состоятся не только в основном классе MotoGP, но и в юниорских категориях Moto2 и Moto3.

Каждая из 11 команд MotoGP сможет выставить на гонку только одного пилота. Исключением станет Honda, которой позволят заявить Марка и Алекса Маркесов, которые являются действующими чемпионами MotoGP и Moto2 соответственно.

В гонках Moto2 и Moto3 смогут принять участие по 10 пилотов. Право на заявку будет выдаваться в зависимости от положения гонщиков в чемпионате, основанного на результатах Гран При Катара-2020. Этап MotoGP в Катаре был отменен, но в младших сериях гонки состоялись.

Сегодня будет издана новая часть серии игр по мотогонкам – MotoGP 20. Пока не объявлено, будут гонки проходить на платформе новой игры или предыдущей.