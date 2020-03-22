Мнение: кибергонки убьют Формулу 1. Они уже начали

Коронавирус шагает по планете. Вслед за ним триумфально следуют онлайн-кинотеатры, порносайты и киберспорт. Запертые в квартирах европейцы (да и пока не запертые, но напуганные россияне) жаждут домашних развлечений. В это время саму индустрию развлечений сотрясают предсмертные конвульсии.

Из-за эпидемии переносят премьеры фильмов, останавливают съемки сериалов и отменяют концерты. Что делать? Один из ответов: уйти в виртуальную реальность. Благо, технологии уже позволяют, а обстановка благоприятствует.

Киберспорт многие еще не готовы воспринять как замену спорту реальному. Ну действительно – с первого взгляда сразу не поймешь, чем умение играть в «контру» и «доту» круче навыков в домино и подкидном дураке. А их-то в олимпийскую программу вводить не спешат.

Но за обилием соревнований по пусть и сложным, но играм, выросла новая ветвь киберразвлечений – виртуальный спорт. Конечно, турниры по FIFA проводятся уже давно, но их не отнесешь к виртуальному спорту – все-таки разница между действиями человека на футбольном поле и за клавиатурой различаются кардинально. А вот шахматы, например, не сильно страдают от переноса со стола на экран. Но не только они.

Киберспортивная серия F1 Esports

Как устроена киберформула

Придя к власти в Формуле 1, в Liberty Media сразу же решили взяться за модернизацию серии. Среди прочего, новые руководители решили изменить политику касательно социальных сетей, от которых по-старчески высокомерно отмахивался Берни Экклстоун. Тогда же появились онлайн-трансляции Гран При, а затем дошло и виртуальной реальности: Ф1 запустила специальную серию по кибергонкам.

Действительно, если пилоты уже давно используют симуляторы, чтобы потренироваться на новых трассах и испытать новинки болида, то почему не сделать из этого соревнования?

Конечно, появившимся кибергонщикам никто не строил симуляторов ценой в миллион долларов за штуку. Да и вообще никаких элитарных требований к ним не предъявили. Единственные условия – иметь компьютер или игровую приставку, а также лицензированную игру F1 актуального года от компании Codemasters. Поскольку сама игра создавалась в тесном сотрудничестве с Ф1, а болиды и трассы точно скопированы с реальных, у создателей получилось добиться изрядного реализма.

Ландо Норрис проезжает на симуляторе круг по трассе «Интерлагос»

Что до технического оснащения, то неважно, купили вы крутой руль с логотипом Ferrari за 50 тысяч рублей и педали, или по старинке «гоняетесь», используя стрелочки на клавиатуре – вопрос только в результатах. Хотя понятно, что с рулем и результаты лучше, и ощущения аутентичнее.

Гонки в новой серии стали проводить в дни Гран При «настоящей» Формулы 1, а попасть в число участников мог любой желающий, который достиг возраста 16 лет. При регистрации в турнире требуется ввести дату рождения. Правда, потенциальный обман вскрылся бы лишь в том случае, если бы участник младше 16 лет добился успеха и претендовал на получение призов.

Все желающие должны были пройти долгую лестницу квалификационных турниров. Для начала требуется проехать определенный отрезок (трассу и машину каждый год меняют), выполнив заданные правилами конкретного сезона условия. Критерии оценки могут быть разными, но они указаны в предварительно показанных правилах.

Все, кто наберет проходной балл, переходят на следующую ступень – соревнования друг с другом. Они проходят в несколько этапов, ведь из тысяч желающих (в 2019 году на первый раунд квалификации заявилось более 8 тысяч человек) надо отобрать всего 30, которые попадут в Pro Series – полноценный виртуальный чемпионат.

Там кибергонщики уже представляют виртуальные версии реальных команд и проводят свои Гран При. Кстати, в F1 Esports Series реализована давняя мечта многих фанатов – машины сделаны равными по возможностям. Поэтому в 2019 году Mercedes оказалась только восьмой в Кубке конструкторов, в то время как Alfa Romeo забралась в тройку.

Formula 1 Esports Pro Draft

Кое-что, чего не могут реальные гонки

Как мы уже говорили, отмена всех спортивных соревнований заставила индустрию искать замену для своих поклонников. Понятно, что легкой атлетике или теннису справиться с подобным вызовом непросто. А вот у гонок выход нашелся.

Пилоты давно используют симуляторы для собственных тренировок: это значит, что технологии переноса реальных свойств машин и трасс в виртуальное измерение уже отработана. А возможности компьютерной графики позволяют выполнить игру так, что отличить виртуальный пейзаж от реального бывает совсем непросто. Стало быть, вполне можно заменить реальные гонки виртуальными?

Первыми о проведении онлайн-чемпионата объявили в австралийской серии Supercars. Следом за ними пошли в американской NASCAR, где за игровые рули решили усадить не только действующих пилотов, но и легенду серии Дейла Эрнхардта-младшего. В Формуле 1 думали чуть дольше, но когда было объявлено об отмене и майских этапов, тоже решили запустить виртуальную серию.

Двукратный чемпион F1 eSports Брендон Ли

Пока неясно, насколько представительным получится состав участников: организаторы пообещали и действующих пилотов Ф1, и неких приглашенных гостей, но имен не назвали. Однако некоторые предположения можно делать смело: любители симрейсинга вроде Ландо Норриса вряд ли откажутся от подобного развлечения. Хотя вот Макс Ферстаппен уже отказался, мотивировав это тем, что ему нравятся другие игры.

Можно ждать на виртуальных Гран При и других представителей нового поколения вроде Пьера Гасли, Алекса Элбона и Шарля Леклера. Неизвестно, согласятся ли участвовать топ-пилоты вроде Дэна Риккардо, Валттери Боттас и тем более Льюиса Хэмилтона. Ну и наверняка не стоит рассчитывать на появление в симрейсинге таких олдфагов как Кими Райкконен и Себастьян Феттель (Ferrari уже призвала для участия Роберта Шварцмана). Трудно представить, что может заставить их ввязаться в подобное развлечение.

Что до приглашенных гостей, то фанаты, естественно, ждут звезд прошлых лет. Например, Жака Вильнева или Хуана-Пабло Монтойю. Признайтесь, вы ведь тоже хотите увидеть Норриса и Монтойю на одной трассе? Даже если она будет сделана из пикселей.

Формула 2.0: будущее здесь

Прямо сейчас и F1 Esports, и грядущие виртуальные Гран При выглядят необязательными развлечениями, дополняющими (и при нужде замещающими) основное блюдо – реальные гонки. Но вряд ли ситуация будет такой долго.

Боссы Ф1 уже сотни раз жаловались на невозможность привлечь на автодромы и к экрану молодое поколение. Так называемые миллениалы в целом уделяют спорту меньше внимания, чем люди старшего возраста, а автогонки вообще не входят в круг их интересов. Причины вполне понятны: Формула 1 не делает шоу.

Чейз Кэри

Например, баскетбол и футбол за последние годы сильно изменились в спортивном плане. Посмотрите любой матч современной НБА и игру десятилетней давности – поймете о чем я. Игра стала быстрее, число дальних бросков выросло в разы, проходы и данки происходят словно на тренировках. Как результат – возросла зрелищность. В футболе того же эффекта добились за счет систем прессинга и контрпрессинга, которые уничтожили старые стили игры вроде тики-таки «Барселоны» или итальянского катеначчо.

А вот Формула 1 в спортивной своей части остается весьма консервативна. И привыкшее к совсем другим скоростям потребления информации молодое поколение просто не может час следить за тем, как красная машина приближается к серебристой, отыгрывая за круг по одной десятой доле секунды.

Неудивительно, что в серии все чаще говорят о смене формата уик-энда. Две короткие гонки за Гран При, спринты, реверсивные решетки – все эти идеи призваны хоть как-то разнообразить застоявшееся шоу. Но у Формулы 1 есть оружие, которого нет ни у футбола, ни у баскетбола, ни у другого популярного спорта. Это симрейсинг.

Скриншот ночной гонки в игре F1 2019 Фото: Codemasters Скриншот игры F1 от Codemasters Фото: Codemasters

Проведение турниров по виртуальным гонкам дает фанатам вовлеченность, делает Формулу 1 интерактивной. А без интерактивности сейчас мало чего можно добиться. Симрейсинг – это шанс для каждого фаната посоревноваться со своим кумиром.

Если родители не отдали вас в раннем детстве в футбольную секцию, то вы уже никогда не выйдете на одно поле с Месси и Роналду. Можно, конечно, совершить преступление и ждать встречи в тюремном турнире с Кокориным, но вариант так себе. А вот виртуальные гонки дают вам реальный шанс посоревноваться в пилотаже с Максом Ферстаппеном.

Всего-то надо обойти несколько сотен таких же не профессионалов, как и вы. Близость к кумирам привлекала болельщиков всегда. А для поколения, не признающего иерархии, еще более привлекательной станет возможность надрать кумиру задницу.

Скриншоты ночных гонок в играх F1 2018 и F1 2019 Фото: Codemasters

Индустрия киберспорта растет гораздо быстрее, чем индустрия спорта обычного. Да, пока виртуальным соревнованиям далеко до реальных по популярности и финансированию. Но как показывает опыт турниров по самым популярным играм – развиваются они бешеными темпами. И недалек тот момент, когда на виртуальных машинах появятся логотипы реальных спонсоров, а стримы онлайн-гонок будут собирать аудиторию, сравнимую с телетрансляциями Ф1.

И тогда встанет вопрос: стоит ли бороться за экологичность, превращая гоночные болиды в продукцию Формулы Е, если можно добиться полной безопасности и безвредности, уйдя в онлайн? Ведь на ФЕ вы посмотрите только со стороны, как и на Ф1. А вот симрейсинг даст вам все шансы, например, посмотреть целую гонку глазами Макса Ферстаппена. Или Льюиса Хэмилтона.

Учитывая растущую популярность девайсов виртуальной реальности, вы даже получите полноценный эффект погружения. Проехать «Красную воду» за рулем Ferrari, не выходя из собственного дома – заманчивое предложение, правда?

Пока люди прячутся по домам от вирусов, а нефтяная индустрия коллапсирует, интернет никуда не девается. И в ближайшем будущем виртуальная реальность будет становиться все более популярным убежищем от тягот внешнего мира.

Вы уже видели все это в киберпанковских фильмах. Настанет время, когда машины с бензиновым двигателем останутся уделом коллекционеров, как сейчас скаковые лошади. И реальные гонки по реальным трассам будут проводить в качестве ретро-развлечений.

Их место сможет занять симрейсинг. Будущее совсем рядом, и сейчас нам дали шанс посмотреть на него одним глазком. Первый виртуальный Гран При – уже 22 марта. А дальше – цифровая бесконечность.