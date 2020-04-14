McDonald's отказался спонсировать гонщика из-за расистского слова
Неосторожное слово во время виртуального заезда стоило американскому пилоту места в команде и поддержки спонсоров
В США усилился расистский скандал вокруг пилота NASCAR Кайла Ларсона. На прошедших выходных во время виртуальной гонки «Безумие Монцы» Ларсон позволил себе употребить уничижительное слово в отношении афроамериканцев. Это вызвало возмущение у зрителей его канала на Twitch и привело к разбирательству в руководстве серии.
В итоге и NASCAR, и команда Ларсона Ganassi отстранили гонщика на неопределенный срок. Также поступила платформа для онлайн-гонок iRacing. Кроме того, Ларсон стал терять спонсоров.
О разрыве отношений с опальным гонщиком заявил банк Credit One, а также глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.
«Мы были крайне разочарованы этим инцидентом. Оскорбительные комментарии Ларсона противоречат нашим ценностям, поэтому мы немедленно разрываем с ним отношения», – говорится в заявлении McDonald's.
Сам Ларсон уже записал видеообращение с извинениями за свое высказывание.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR , NASCAR Cup , eSports
|Пилоты
|Кайл Ларсон
|Автор
|Иван Матушкин
McDonald's отказался спонсировать гонщика из-за расистского слова
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