McDonald's отказался спонсировать гонщика из-за расистского слова

В США усилился расистский скандал вокруг пилота NASCAR Кайла Ларсона. На прошедших выходных во время виртуальной гонки «Безумие Монцы» Ларсон позволил себе употребить уничижительное слово в отношении афроамериканцев. Это вызвало возмущение у зрителей его канала на Twitch и привело к разбирательству в руководстве серии.

В итоге и NASCAR, и команда Ларсона Ganassi отстранили гонщика на неопределенный срок. Также поступила платформа для онлайн-гонок iRacing. Кроме того, Ларсон стал терять спонсоров.

О разрыве отношений с опальным гонщиком заявил банк Credit One, а также глобальная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

«Мы были крайне разочарованы этим инцидентом. Оскорбительные комментарии Ларсона противоречат нашим ценностям, поэтому мы немедленно разрываем с ним отношения», – говорится в заявлении McDonald's.

Сам Ларсон уже записал видеообращение с извинениями за свое высказывание.