Лоренсо с первой попытки выиграл виртуальную гонку MotoGP

Если реальный Сильверстоун недавно окончательно потерял этап MotoGP 2020 года, то в мире киберспорта именно эта трасса стала ареной очередного этапа.

Вместе с постоянными участниками сезона на этот раз на старт вышел и тест-пилот Yamaha Хорхе Лоренсо. Именно он стал сильнейшим по итогам традиционно богатой на события гонки. Испанец завоевал поул и захватил было лидерство, однако в него почти сразу врезался сзади Фабио Куартараро.

Тогда лидерство захватил Такааки Накагами. Японца некоторое время преследовал Куартараро, а после его падения вторым стал Франческо Баньяя. Но вскоре победитель кибергонки в Муджелло в свою очередь утратил равновесие, и на какое-то время Накагами остался без прямых соперников, нарастив лидерство до двух секунд.

Гонщика LCR теперь преследовали Тито Рабат и неугомонный Куартараро. Француз настиг соперника, но вновь упал при попытке атаки.

На фоне творящегося позади хаоса Накагами, казалось, контролировал развитие событий, но на середине гонки упал и он.

Теперь вперед вышел Рабат, которого после нового выезда Куартараро в гравий преследовал Лоренсо. За два с половиной круга до финиша Хорхе настиг лидера и смог выйти вперед.

Для Рабата и второе место стало лучшим результатом в киберсерии, Куартараро непостижимым образом стал третьим после всех своих ошибок. В шестерку сильнейших вошли Накагами, тест-пилот Ducati Микеле Пирро и его коллега из Aprilia Лоренцо Сальвадори.

Когда возобновятся настоящие гонки MotoGP, посмотреть их можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».