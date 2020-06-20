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eSports / Анонс

«Лонкебанен» ждет. На что смотреть в виртуальном ралли-кроссе

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«Лонкебанен» ждет. На что смотреть в виртуальном ралли-кроссе
Автор:
20 июн. 2020 г., 16:00

В это воскресенье пройдет второй этапа киберчемпионата по ралли-кроссу. Зрителей ждет гонка в норвежской деревне Хель

Виртуальный ралли-кросс отправляется в Норвегию. В это воскресенье, 21 июня, видеоплатформа «Моторспорт.ТВ» покажет кибергонку WRX на компьютерной версии трассы «Лонкебанен». Это первый в истории Норвегии асфальтовый автодром.

Сложно поверить, но вплоть до конца восьмидесятых в богатой и процветающей Норвегии не было ни одной асфальтовой трассы для гонок. «Лонкебанен» стал первопроходцем. Автодром построили у деревни Хель в центре страны; ближайшим крупным городом является Тронхейм.

Предусмотрительные норвежцы сразу соорудили многофункциональный комплекс. Эта трасса подходит для множества соревнований: здесь можно заняться мотокроссом, подъемом на холм, картингом и шоссейно-кольцевыми мотогонками. И, конечно, ралли-кроссом. Версия для WRX на 63% покрыта асфальтом, а на оставшиеся 37% гравием.

Предстоящий киберэтап станет вторым в виртуальном чемпионате 2020 года. Первый заезд прошел на компьютерной версии трассы в Абу-Даби; победителем тогда стал чемпион серии Supercars Шейн ван Гисберген. В этот раз австралиец снова бросит вызов привычным участникам WRX. Ключевыми соперниками ван Гисбергена должны стать братья Хансены – сейчас они делят второе и третье место в общем зачете.

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Россиянин Матвей Фуражкин также попробует побороться за победу. А вот чемпион DTM Тимо Шайдер гонку на «Лонкебанене» пропустит. Его место в команде Munnich Motorsport займет аргентинский пилот WTCR Нестор Джиролами.

Виртуальный ралли-кросс на норвежской трассе стартует в 15:30 по московскому времени. «Моторспорт.ТВ» будет вести онлайн-трансляцию этой гонки с русским комментарием. Соревнования проводят IMG в партнерства Motorsport Games и Codemasters. Ссылка на прямой эфир появится на главной странице Motorsport.com за 2 минуты до начала соревнования.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , eSports
Местонахождение Лонкебанен
Пилоты Шейн ван Гисберген
Автор Хэл Ридж

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