Элбон впервые выиграл гонку виртуальной Ф1

Алекс Элбон и Шарль Леклар стартовали в виртуальном «Интерлагосе» только с третьего ряда, но сразу вышли вперед после ошибки Стоффела Вандорна.

Тот вновь, как и в Формуле Е днем ранее, завоевал поул, но не смог воспользоваться им. Пилот Mercedes устроил зрелищное шоу на стартовой прямой, испортив гонку и себе, и нескольким соперникам.

После этого Элбон с Леклером сразу оторвались от преследователей, и даже несмотря на разную тактику, проболжали обмениваться позициями в слипстриме до самого финиша. Судьба победы решилась на 24-м круге, когда гонщик Ferrari получил трехсекундный штраф за регулярные нарушения пределов трассы.

Это лишило Шарля шансов на победу, так как оторваться от Элбона он не мог. Более того, на последних кругах пару лидеров смог нагнать Джордж Расселл, который в итоге поднялся на второе место, опередив Леклера на несколько десятых.

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