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eSports / Отчет о гонке

Элбон впервые выиграл гонку виртуальной Ф1

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Элбон впервые выиграл гонку виртуальной Ф1
Автор:
, Ответственный редактор
3 мая 2020 г., 18:20

Взяв верх в дуэли с Шарлем Леклером, которая длилась от старта до финиша, пилот Red Bull стал победителем четвертого этапа киберсезона

Алекс Элбон и Шарль Леклар стартовали в виртуальном «Интерлагосе» только с третьего ряда, но сразу вышли вперед после ошибки Стоффела Вандорна. 

Тот вновь, как и в Формуле Е днем ранее, завоевал поул, но не смог воспользоваться им. Пилот Mercedes устроил зрелищное шоу на стартовой прямой, испортив гонку и себе, и нескольким соперникам. 

 

После этого Элбон с Леклером сразу оторвались от преследователей, и даже несмотря на разную тактику, проболжали обмениваться позициями в слипстриме до самого финиша. Судьба победы решилась на 24-м круге, когда гонщик Ferrari получил трехсекундный штраф за регулярные нарушения пределов трассы.

Это лишило Шарля шансов на победу, так как оторваться от Элбона он не мог. Более того, на последних кругах пару лидеров смог нагнать Джордж Расселл, который в итоге поднялся на второе место, опередив Леклера на несколько десятых.  

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Серия eSports
Пилоты Александр Элбон , Шарль Леклер
Автор Александр Кабановский

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