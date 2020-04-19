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eSports / Отчет о гонке

Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая

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Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая
Автор:
, журналист
19 апр. 2020 г., 19:32

Активно участвующий в цифровых гонках Ландо Норрис опять всех удивил: в третий раз подряд не смог даже подключиться к игре

Очередной, уже третий по счету виртуальный Гран При Формулы 1, закончился победой пилота Ferrari Шарля Леклера – для монегаска она стала второй подряд на цифровых автодромах.

В ходе квалификации Леклер боролся за поул-позицию с Джорджем Расселлом и Алексом Элбоном. Пилот Williams показал второе время, но почти сразу же получил штраф (в виде потери пяти позиций на старте) за блокировку соперника и из-за этого фактически выбыл из числа реальных претендентов на победу. 

Гонщик Ferrari уверенно контролировал ход гонки. Даже после того как Элбон вышел вперед, совершив единственный обязательный пит-стоп на круг раньше соперника, Леклер через некоторое время вернул себе лидерство.  

Третье место осталось за юниором Renault Гуанью Чжоу – впрочем, только после того как Стоффель Вандорн, который третьим пересек линию финиша, получил штраф за нарушение границ трассы. Наказания по ходу заезда судьи раздавали весьма активно – после получения одного из них гонку покинул Антонио Джовинацци.

Джордж Расселл закончил заезд 4-м, Николя Латифи – 9-м, Карлос Сайнс – 10-м. Дебютировавший в виртуальных Гран При испанец на первом круге потерял контроль над машиной, а позже стал одним из получивших штраф за срезку поворота.

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Курьезом дня стали проблемы, возникшие с подключением к игре Ландо Норриса, из-за чего британец так и не смог стартовать в заезде. Такие проблемы возникли у пилота McLaren на третьей подряд гонке, хотя в виртуальных заездах под эгидой других организаторов Норрис обычно участвует без каких-либо осложнений.

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Массу полезной информации для игроков и зрителей виртуальных гонок всегда можно найти на сайте проекта Motorsport Games.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Джош Суттил

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