Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая
Активно участвующий в цифровых гонках Ландо Норрис опять всех удивил: в третий раз подряд не смог даже подключиться к игре
Очередной, уже третий по счету виртуальный Гран При Формулы 1, закончился победой пилота Ferrari Шарля Леклера – для монегаска она стала второй подряд на цифровых автодромах.
В ходе квалификации Леклер боролся за поул-позицию с Джорджем Расселлом и Алексом Элбоном. Пилот Williams показал второе время, но почти сразу же получил штраф (в виде потери пяти позиций на старте) за блокировку соперника и из-за этого фактически выбыл из числа реальных претендентов на победу.
Гонщик Ferrari уверенно контролировал ход гонки. Даже после того как Элбон вышел вперед, совершив единственный обязательный пит-стоп на круг раньше соперника, Леклер через некоторое время вернул себе лидерство.
Третье место осталось за юниором Renault Гуанью Чжоу – впрочем, только после того как Стоффель Вандорн, который третьим пересек линию финиша, получил штраф за нарушение границ трассы. Наказания по ходу заезда судьи раздавали весьма активно – после получения одного из них гонку покинул Антонио Джовинацци.
Джордж Расселл закончил заезд 4-м, Николя Латифи – 9-м, Карлос Сайнс – 10-м. Дебютировавший в виртуальных Гран При испанец на первом круге потерял контроль над машиной, а позже стал одним из получивших штраф за срезку поворота.
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Курьезом дня стали проблемы, возникшие с подключением к игре Ландо Норриса, из-за чего британец так и не смог стартовать в заезде. Такие проблемы возникли у пилота McLaren на третьей подряд гонке, хотя в виртуальных заездах под эгидой других организаторов Норрис обычно участвует без каких-либо осложнений.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Автор
|Джош Суттил
Леклер выиграл виртуальный Гран При Китая
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