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eSports / Отчет о гонке

Леклер стал чемпионом по виртуальным гонкам

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Леклер стал чемпионом по виртуальным гонкам
Автор:
, журналист
Соавтор: Антон Погорельский
18 апр. 2020 г., 06:55

Гонщик Ferrari выиграл титул в кибертурнире «ГонкаЗаМир». В ходе благотворительных соревнований пилоты Формулы 1 собрали $70 000 для фонда Всемирной организации здравоохранения

Шарль Леклер занял первое место в виртуальном чемпионате «ГонкаЗаМир». Это соревнование гонщики устроили в компьютерной игре F1 2019Кибертурнир состоял из шести гонок. Два заключительных заезда прошли вечером в пятницу, 17 апреля. В этих гонках пилот Ferrari финишировал четвертым и вторым. Благодаря очковому запасу, который Шарль накопил на стартовых этапах, Леклер смог выиграть виртуальный титул. 

Предпоследняя гонка чемпионата, который на английском называется #RaceForTheWorld, прошла на компьютерной версии трассы в Барселоне. Этот заезд выиграл Стоффель Вандорн. Заключительную гонку провели на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг». Здесь победителем оказался Алекс Элбон. 

Все этапы «ГонкиЗаМир» участники транслировали в своих твитч-каналах. Целью соревнования пилоты объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом. Такой механизм распространен в киберспорте: геймеры часто просят у своих зрителей переводить деньги во время просмотра онлайн-трансляции.

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Гонщики решили последовать примеру геймеров и устроили сбор денег для Фонда совместного ответа коронавирусу. Этот фонд учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – международный институт, который долгое время отказывался признавать ситуацию с COVID-19 пандемией, а также не смог предотвратить распространение болезни по всему миру несмотря на многомиллиардный бюджет. 

Почему гонщики решили собирать деньги именно для фонда, который курирует ВОЗ, пилоты не объяснили. Что помешало звездам спорта сделать пожертвования во Всемирную организацию здравоохранения самостоятельно, а не просить деньги у болельщиков, также осталось неясным. 

В общей сложности гонщики Формулы 1 собрали с фанатов $70 000. В качестве изначальной цели пилоты установили $100 000. Поскольку собрать с любителей гонок такую сумму не удалось, участники кибертурнира продлили сбор денег. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Александр Элбон , Шарль Леклер
Автор Джош Суттил

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