Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо
Пилот Ferrari объяснил, почему не смог громко отпраздновать победу в дебютной кибергонке
Шарль Леклер выиграл первую же кибергонку в своей карьере. Накануне пилот Ferrari принял участие в виртуальном Гран При Австралии. Монегаск взял поул-позицию и лидировал всю гонку, доведя ее до победы.
В своем твиттере Леклер признался, что был рад победе, но не мог ее громко ответить: Шарль не хотел будить свою девушку и соседей.
«Я счастлив, я так счастлив, я плачу», – сказал Леклер в видео. А позднее пояснил: «Я вел себя очень тихо, чтобы девушка была довольна. Она работает, да и соседи тихо ведут себя по ночам. Думаю, если бы я кричал, они бы не порадовались».
Леклер также рассказал Motorsport.com, что совсем недавно начал играть в F1 2019, на платформе которой проходила гонка: «Я купил игру восемь дней назад, но провел в ней довольно много часов. Часов по пять в день играл».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо
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