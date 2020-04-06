Леклер расплакался после победы в виртуальном Гран При. Но очень тихо

Шарль Леклер выиграл первую же кибергонку в своей карьере. Накануне пилот Ferrari принял участие в виртуальном Гран При Австралии. Монегаск взял поул-позицию и лидировал всю гонку, доведя ее до победы.

В своем твиттере Леклер признался, что был рад победе, но не мог ее громко ответить: Шарль не хотел будить свою девушку и соседей.

«Я счастлив, я так счастлив, я плачу», – сказал Леклер в видео. А позднее пояснил: «Я вел себя очень тихо, чтобы девушка была довольна. Она работает, да и соседи тихо ведут себя по ночам. Думаю, если бы я кричал, они бы не порадовались».

Леклер также рассказал Motorsport.com, что совсем недавно начал играть в F1 2019, на платформе которой проходила гонка: «Я купил игру восемь дней назад, но провел в ней довольно много часов. Часов по пять в день играл».