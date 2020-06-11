Леклер отказался от виртуальной Формулы 1 ради «24 часов Ле-Мана»
Пилот Ferrari не будет участвовать в ближайшей кибергонке Ф1. Вместо этого моенгаск выступит в другом компьютерном турнире
Победитель двух виртуальных Гран При Формулы 1 Шарль Леклер бросил киберчемпионат. Пилот Ferrari отказался стартовать в ближайшей кибергонке, которая состоится в воскресенье, 14 июня. Вместо этого Леклер выступит в компьютерной версии «24 часов Ле-Мана», который пройдет в тот же день.
Такое же решение принял пилот McLaren Ландо Норрис. В их отсутствие в виртуальном Гран При Канады осталось всего пять действующих гонщиков Формулы 1. Это Валттери Боттас, Пьер Гасли, Алекс Элбон, Джордж Расселл и Николя Латифи.
Предстоящее соревнование станет последним официальным киберГранПри Ф1. После этапа на компьютерной версии трассы в Монреале гонщики займутся подготовкой к настоящим заездам. Реальный сезон-2020 в Формуле 1 начнется 5 июля в Австрии.
Отказ Леклера гарантирует чемпионский титул в кибертурнире Ф1 Расселлу. Два пилота боролись за первое место на протяжении последних месяцев; на заключительном этапе представитель Williams вышел вперед. Большой отрыв Джорджа по очкам означает, что никто не сможет опередить его даже в том случае, если Расселл передумает и решит тоже не выходить на старт предстоящей кибергонки.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , 24 часа Ле-Мана , eSports
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский