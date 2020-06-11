Победитель двух виртуальных Гран При Формулы 1 Шарль Леклер бросил киберчемпионат. Пилот Ferrari отказался стартовать в ближайшей кибергонке, которая состоится в воскресенье, 14 июня. Вместо этого Леклер выступит в компьютерной версии «24 часов Ле-Мана», который пройдет в тот же день.

Такое же решение принял пилот McLaren Ландо Норрис. В их отсутствие в виртуальном Гран При Канады осталось всего пять действующих гонщиков Формулы 1. Это Валттери Боттас, Пьер Гасли, Алекс Элбон, Джордж Расселл и Николя Латифи.

Предстоящее соревнование станет последним официальным киберГранПри Ф1. После этапа на компьютерной версии трассы в Монреале гонщики займутся подготовкой к настоящим заездам. Реальный сезон-2020 в Формуле 1 начнется 5 июля в Австрии.

Отказ Леклера гарантирует чемпионский титул в кибертурнире Ф1 Расселлу. Два пилота боролись за первое место на протяжении последних месяцев; на заключительном этапе представитель Williams вышел вперед. Большой отрыв Джорджа по очкам означает, что никто не сможет опередить его даже в том случае, если Расселл передумает и решит тоже не выходить на старт предстоящей кибергонки.