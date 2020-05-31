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eSports / Отчет о гонке

Леклер не справился с виртуальным ралли-кроссом, выиграл ван Гисберген

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Леклер не справился с виртуальным ралли-кроссом, выиграл ван Гисберген
Автор:
, журналист
31 мая 2020 г., 17:27

Для пилота Ferrari в Формуле 1 дебют в гонках по смешанному гравийно-асфальтовому покрытию закончился переворотом и 12-м местом

Шарль Леклер немало преуспел в кибергонках Ф1, но его проба сил в ралли-кроссе показала, что до звания гонщика-универсала монегаску еще далеко. 

В первой из своих отборочных гонок на трассе «Яс-Марина» Леклер устроил аварию в послестартовом повороте и получил десять секунд штрафа. Во второй квалификации Шарль закрутился после контакта с Тимо Шайдером, а в третьей и вовсе перевернул свою Peugeot 208. Этот момент на ролике ниже: 

Лишь четвертый и последний заезд обошелся для победителя двух Гран При без проблем. Но даже победа в этом заезде не позволила Шарлю попасть в десятку сильнейших и пройти в полуфинал.

Леклер остался 12-м, уступив одну позицию Матвею Фуражкину. После чего вместе с россиянином и также не прошедшим дальше чемпионом DTM Тимо Шайдером отправился в отдельное лобби, чтобы провести дополнительные тренировки. «Я был недостаточно хорош», – признал пилот Ф1 по ходу прямого эфира на Twitch.

В отличие от предыдущих гонок виртуального ралли-кросса, на этот раз организаторы отделили профессиональных симрейсеров и реальных пилотов. В итоге безоговорочным победителем стал чемпион серии Supercars Шейн ван Гисберген. Он выиграл все квалификации, затем полуфинал, после чего стал сильнейшим в финале. 

Вторым, избежав завала на старте решающей гонки, стал действующий чемпион мира Тимми Хансен. Следом финишировали Хенрик Крогстад, Том Бломквист и Кевин Хансен. Второй этап сезона кибер-WRX пройдет 21 июня, и Шарль Леклер уже выразил желание вновь сразиться за победу.

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Серия Ралли-Кросс , eSports
Автор Джош Суттил

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