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Леклер и еще четверо гонщиков Ф1 примут участие во втором виртуальном Гран При

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Леклер и еще четверо гонщиков Ф1 примут участие во втором виртуальном Гран При
Автор:
, Редактор
2 апр. 2020 г., 10:07

Кибергонка состоится в день перенесенного Гран При Вьетнама и пройдет по виртуальной трассе в Мельбурне

Для Шарля Леклера, Алекса Элбона и Джорджа Расселла предстоящее выступление станет дебютом в официальной виртуальной серии, которую устраивают организаторы Формулы 1. Николя Латифи и Ландо Норрис также сразятся предстоящей в кибергонке, но у них уже есть опыт участия в виртуальном Гран При Бахрейна.

Выбор трассы в пользу Альберт-парка обусловлен тем, что виртуального автодрома в Ханое еще просто не существует. Полугородская трасса в столице Вьетнама построена, но на ней до сих пор не состоялось ни одной гонки, и ее точные параметры пока никому не известны.

Виртуальный Гран При будет длиться полтора часа, включая квалификационные заезды. Дистанция самой гонки составит 28 кругов. Посмотреть ее можно будет на сайте Формулы 1 и в аккаунтах чемпионата в соцсетях. Старт состоится в ближайшее воскресенье в 10 часов вечера по московскому времени.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Сергей Иванов

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