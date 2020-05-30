Леклер дебютирует в виртуальном ралли-кроссе

Шарль Леклер примет участие в виртуальном чемпионате по ралли-кроссу. Для победителя Гран При Формулы 1 это будет первое киберсоренование на смешанном покрытии. Монегаск систематически участвует в компьютерных гонках на асфальте, но еще ни разу не стартовал в заезде, где асфальт и гравий сменяют друг друга по ходу одного круга.

Первая кибергонка Леклера в WRX состоится в воскресенье, 31 мая. Это будет этап на ралли-кроссовой версии «Яс Марины», которая расположена в районе седьмого поворота формульной трассы в Абу-Даби. Турнир пройдет на платформе DiRT 2.0 от Codemasters, а организатором выступит Motorsport Games.

Пилот Ferrari готовился к дебюту на смешанном покрытии всю неделю. Леклер тренировался вместе со своими будущими соперниками Тимо Шайдером и Тимми Хансеном, а также с действующим ралли-кроссовым чемпионом по игре DiRT 2.0 Киллианом Далл’олмо.

Воскресную кибергонку на «Яс Марине» в прямом эфире покажет видеоплафторма «Моторспорт.ТВ». Посмотреть онлайн-трансляцию также можно будет прямо в этой новости: в 15:30 воскресенья здесь начнется прямой эфир: