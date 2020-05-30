Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Нью-Йорк
10 июл.
-
11 июл.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
eSports / Первый этап виртуального ралли-кросса / Новость

Леклер дебютирует в виртуальном ралли-кроссе

Поделились
Комментарии
Леклер дебютирует в виртуальном ралли-кроссе
Автор:
30 мая 2020 г., 14:59

Пилот Ferrari выступит в кибергонке WRX на «Яс Марине»

Шарль Леклер примет участие в виртуальном чемпионате по ралли-кроссу. Для победителя Гран При Формулы 1 это будет первое киберсоренование на смешанном покрытии. Монегаск систематически участвует в компьютерных гонках на асфальте, но еще ни разу не стартовал в заезде, где асфальт и гравий сменяют друг друга по ходу одного круга.

Первая кибергонка Леклера в WRX состоится в воскресенье, 31 мая. Это будет этап на ралли-кроссовой версии «Яс Марины», которая расположена в районе седьмого поворота формульной трассы в Абу-Даби. Турнир пройдет на платформе DiRT 2.0 от Codemasters, а организатором выступит Motorsport Games.

Пилот Ferrari готовился к дебюту на смешанном покрытии всю неделю. Леклер тренировался вместе со своими будущими соперниками Тимо Шайдером и Тимми Хансеном, а также с действующим ралли-кроссовым чемпионом по игре DiRT 2.0 Киллианом Далл’олмо.

Кибергонки ралли-кросса всегда проходят с огоньком. Смотрите сами:

Воскресную кибергонку на «Яс Марине» в прямом эфире покажет видеоплафторма «Моторспорт.ТВ». Посмотреть онлайн-трансляцию также можно будет прямо в этой новости: в 15:30 воскресенья здесь начнется прямой эфир:

 

Следующая новость
25 гонщиков Формулы 1 выступят в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Предыдущая новость

25 гонщиков Формулы 1 выступят в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Ралли-Кросс , eSports
Этап Первый этап виртуального ралли-кросса
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Шарль Леклер
Автор Хэл Ридж

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Williams упустила шанс вернуться в элиту Формулы 1

2
Формула 1

На гонку Формулы 1 в Австрии пустят зрителей

3
Формула 1

Босс Williams назвала срок продажи команды

4
Формула 1

Владельцы Williams решили продать команду

5
Формула 1

Мнение Погорельского: команда Williams должна умереть

Последние видео

Виртуальный ралли-кросс с участием Леклера. Прямой эфир 03:30:00
eSports

Виртуальный ралли-кросс с участием Леклера. Прямой эфир

Виртуальная Формула Е в Нью-Йорке. Онлайн-трансляция 02:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е в Нью-Йорке. Онлайн-трансляция

Виртуальная Формула Е в Берлине. Прямой эфир 01:00:00
eSports

Виртуальная Формула Е в Берлине. Прямой эфир

50 участников виртуального Ле-Мана 00:31
eSports

50 участников виртуального Ле-Мана

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап 02:00:00
eSports

Виртуальный Суперкубок Porsche, 3 этап

Самое важное:

Леклер дебютирует в виртуальном ралли-кроссе
eSpt

Леклер дебютирует в виртуальном ралли-кроссе

Виртуальная Формула Е в Нью-Йорке. Прямой эфир
eSpt

Виртуальная Формула Е в Нью-Йорке. Прямой эфир

25 гонщиков Формулы 1 выступят в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
eSpt

25 гонщиков Формулы 1 выступят в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Алонсо и Баррикелло создали совместную команду в кибергонках
eSpt

Алонсо и Баррикелло создали совместную команду в кибергонках

Где сломать запястье в Бруклине? Рассказываем в гиде по трассе Формулы Е
eSpt

Где сломать запястье в Бруклине? Рассказываем в гиде по трассе Формулы Е

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.