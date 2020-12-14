LADA Sport ROSNEFT eChampionship: итоги Гранд-Финала сезона 2020 года

9 декабря 2020 года в Москве на киберспортивной арене Eclipse Gaming прошел Гранд-Финал второго сезона виртуального чемпионата по кольцевым автогонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship. Публикуем отчет организаторов об этом мероприятии:

«Финал сезона прошел при поддержке нефтегазовой компании «Роснефть». Двадцати восьми лучшим симрейсерам из 12 городов России предстояло сразиться за победу в чемпионате и призовой фонд 100 000 рублей. Гостями события стали нападающий хоккейного клуба ЦСКА Максим Шалунов и известные блогеры Григорий Завозин и Александр Ткаченков.

Соревнования проходили в двух зачетах – по итогам онлайн и офлайн турниров. Главным героем вечера стал Егор Санин, чемпион России и обладатель Кубка Европы по ралли-кроссу в напряженной борьбе с соперниками выиграл обе гонки Гранд-Финала. В заезде офлайн-зачета главным конкурентом пилота из Самары стал симрейсер из Ижевска Эльмар Курбанов. Борьба за победу сражения проходили в борьбе до последнего поворота. В дуэль Санина и Курбанова вмешивались лишь круговые, которые дважды устраивали инциденты с претендентами на победу. К счастью, эти происшествия не отразились на позициях двух лидеров. Санин все же взял верх, Курбанов финишировал вторым. «Бронза» в заезде досталась еще одному участнику из реального автоспорта – Михаилу Лободе, который вырвал призовое место после захватывающей борьбы с Алексеем Назаровым и Всеволодом Гагеном.

Кульминацией Гранд-Финала стала получасовая гонка с участием сильнейших пилотов онлайн-зачета. Главным фаворитом перед стартом считался чемпион прошедшего шестиэтапного первенства и один из сильнейших симрейсеров страны Кирилл Антонов. Однако после квалификации ему не удалось попасть даже на первую линию стартового поля – ее оккупировали триумфатор гонки офлайн-зачета Егор Санин и Александр Галахов.

На старте Санин реализовал преимущество поул-позиции, а вот Галахов откатился на четвертое место, пропустив вперед двух своих напарников по заводской команде LADA Sport ROSNEFT eRacing Team – Кирилла Антонова и Егора Огородникова. Большую часть дистанции лидирующий квартет держался очень плотно, борьба за попадание ТОП-3 велась на протяжении всей гонки. В самом конце заезда Антонов начал приближаться к Санину и на последнем круге практически вышел на дистанцию атаки. Но, Санин, несмотря на проблемы из-за износа резины сумел сдержать натиск соперника и второй раз за вечер финишировал первым! Вместе с Саниным и Антоновым тройку призеров гонки онлайн-зачета дополнил Александр Галахов, выигравший дуэль за «бронзу» против Егора Огородникова.

Егор Санин, чемпион LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2020: «Хотелось бы выразить благодарность организаторам за отличное мероприятие и весь сезон. Гранд-финал для меня он сложился просто отлично! Я рассчитывал побороться за победу в зачете оффлайн, но получилось стать быстрейшим и в онлайн-зачете. Мне удалось найти хороший темп в тренировке и реализовать его в поул позицию в обеих дисциплинах! В онлайн-зачете парни заводской команды не давали расслабиться весь заезд, за что им большое спасибо! И все же удалось довести оба заезда до победы, так что я полностью доволен проделанной работой».

Кирилл Антонов, победитель онлайн чемпионата LADA Sport ROSNEFT eChampionship 2020: «Вчера прошел один из самых ожидаемых мною ивентов в этом году. Гонки получились насыщенными, было много борьбы, как со временем, так и с соперниками. Причем борьба была очень чистой, за это я ребятам очень благодарен. Удалось пообщаться почти со всеми, чему я тоже очень рад. Жду с нетерпением новый сезон, чтобы вновь побороться за чемпионство, потому что сдавать позиции я точно не собираюсь».