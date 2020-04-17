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eSports / Новость

Lada провела кибергонку. Судьбу победы решили последние метры!

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Lada провела кибергонку. Судьбу победы решили последние метры!
Автор:
, Главный редактор
17 апр. 2020 г., 06:20

В виртуальном мире возможно все – к примеру, два пилота из Поволжья, сражающиеся между собой на трассе в малайзийском Сепанге

Российский автоспорт подхватил тенденцию, которую задали наиболее популярные гоночные серии после массовой отмены своих этапов – в качестве замены реальным гонкам спортсменам предложены виртуальные заезды. Первым по-настоящему представительным соревнованием стала вчерашняя гонка, которая прошла под эгидой Lada Sport Rosneft – заводской гоночной команды «АвтоВАЗа».

Впрочем, список участников заезда не ограничился заводскими пилотами российской марки – к старту допускались все, кто в прошлом отметился на гонках национального уровня. Поскольку главной точкой приложения усилий для заводской команды сейчас являются выступления в кузовных гонках, заезд проходил на автомобилях категории TCR – причем участники могли выбирать из нескольких марок, представленных в Кубке мира WTCR. А местом сражения стала цифровая копия трассы в Сепанге.

Интрига в заезде сохранялась до последних метров. Лидерство в гонке вскоре после старта захватил Егор Санин (в последнее время он выступает в ралли-кроссе, где стал призером чемпионата Европы) – и долгое время казалось, что конкурентов в борьбе за победу у пилота из Ульяновска не будет. Однако еще один поволжский гонщик, Михаил Симонов из Сызрани, похоже, специально не форсировал события, чтобы сохранить шины для атаки на последних кругах. В результате борьба шла до самой финишной линии, которую виртуальная Lada Vesta под управлением Санина пересекла на секунду раньше машины соперника.

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Об этой статье

Серия eSports
Команды Lada Sport
Автор Кирилл Качнов

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