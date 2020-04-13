Lada проведет кибергонку с участием российских пилотов

Cоревнования пройдут на платформе симулятора RaceRoom за рулем автомобилей Vesta TCR. Трассу для киберсражений выбрали болельщики, голосуя в течение нескольких дней в соцсетях гоночной команды Lada Sport. По итогам отбора наиболее популярным оказался малайзийский «Сепанг».

Самым именитым в списке участников предстоящей гонки является Кирилл Ладыгин – многократный чемпион страны, победитель ELMS и бронзовый призер «24 часов Ле-Мана». Его противниками станут участники российских чемпионатов и молодые гонщики SMP Racing, включая представительницу W Series Ирину Сидоркову.

Специальным гостем будет француз Лоран Юргон – инженер и тест-пилот Renault Sport отвечает за разработку гоночных версий машин французской марки и сам участвует на них в соревнованиях.

Формат включает тренировку и квалификацию, по итогам которой будут отобраны 25 спортсменов, показавших лучшее время. Они смогут принять участие в финальном заезде продолжительностью 40 минут.

Прямая трансляция гонки пройдет 15 апреля во всех официальных социальных сетях команды. Начало в 19:00 по московскому времени.