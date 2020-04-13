Lada проведет кибергонку с участием российских пилотов
Три десятка участников сразятся за звание сильнейших на виртуальной трассе 15 апреля
Cоревнования пройдут на платформе симулятора RaceRoom за рулем автомобилей Vesta TCR. Трассу для киберсражений выбрали болельщики, голосуя в течение нескольких дней в соцсетях гоночной команды Lada Sport. По итогам отбора наиболее популярным оказался малайзийский «Сепанг».
Самым именитым в списке участников предстоящей гонки является Кирилл Ладыгин – многократный чемпион страны, победитель ELMS и бронзовый призер «24 часов Ле-Мана». Его противниками станут участники российских чемпионатов и молодые гонщики SMP Racing, включая представительницу W Series Ирину Сидоркову.
Специальным гостем будет француз Лоран Юргон – инженер и тест-пилот Renault Sport отвечает за разработку гоночных версий машин французской марки и сам участвует на них в соревнованиях.
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Формат включает тренировку и квалификацию, по итогам которой будут отобраны 25 спортсменов, показавших лучшее время. Они смогут принять участие в финальном заезде продолжительностью 40 минут.
Прямая трансляция гонки пройдет 15 апреля во всех официальных социальных сетях команды. Начало в 19:00 по московскому времени.
Lada проведет кибергонку с участием российских пилотов
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