«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках

На прошлых выходных прошло сразу несколько крупных киберспортивных гонок, которые были призваны заменить перенесенный Гран При Бахрейна Формулы 1. В различных гонках участвовали нынешние и бывшие пилоты Ф1, среди которых были Ландо Норрис и Нико Хюлькенберг.

Руководитель AlphaTauri Франц Тост рассказал, что обсуждал возможность участия со своими гонщиками Пьером Гасли и Даниилом Квятом, но те отказались.

«Я поговорил с нашими пилотами по телефону и они не захотели участвовать. Пьер участвует в симрейсинге, но в отеле в Дубае у него не было нужного оборудования. А Даниилу это просто не нравится».

Тост отметил, что тоже не интересуется симрейсингом, но верит в его перспективы.

«Я должен признать – это не мой мир, – сказал глава команды в эксклюзивном интервью Motorsport.com. – Я по-другому представляю себе автоспорт. Но сейчас это интересно молодежи, у нас есть своя киберкоманда. В прошлом году мы выиграли несколько гонок и шли в лидерах чемпионата.

Это рынок будущего, он интересен для спонсоров. И так можно привлечь молодых фанатов в автоспорт. Но пока мы сами оплачиваем расходы команды, пока все на стадии развития».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль