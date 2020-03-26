«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках
Руководитель AlphaTauri верит в развитие виртуальных гонок, хотя и не питает к ним интереса.
На прошлых выходных прошло сразу несколько крупных киберспортивных гонок, которые были призваны заменить перенесенный Гран При Бахрейна Формулы 1. В различных гонках участвовали нынешние и бывшие пилоты Ф1, среди которых были Ландо Норрис и Нико Хюлькенберг.
Руководитель AlphaTauri Франц Тост рассказал, что обсуждал возможность участия со своими гонщиками Пьером Гасли и Даниилом Квятом, но те отказались.
«Я поговорил с нашими пилотами по телефону и они не захотели участвовать. Пьер участвует в симрейсинге, но в отеле в Дубае у него не было нужного оборудования. А Даниилу это просто не нравится».
Тост отметил, что тоже не интересуется симрейсингом, но верит в его перспективы.
«Я должен признать – это не мой мир, – сказал глава команды в эксклюзивном интервью Motorsport.com. – Я по-другому представляю себе автоспорт. Но сейчас это интересно молодежи, у нас есть своя киберкоманда. В прошлом году мы выиграли несколько гонок и шли в лидерах чемпионата.
Это рынок будущего, он интересен для спонсоров. И так можно привлечь молодых фанатов в автоспорт. Но пока мы сами оплачиваем расходы команды, пока все на стадии развития».
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфоль
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Квяту не нравится». Тост объяснил отсутствие своих пилотов в кибергонках
eSports Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты