Кубица сам собрал себе симулятор. Из настоящего Porsche

Пилоты Формулы 1 все чаще участвуют в кибергонках. При этом молодые гонщики делали это еще до пандемии коронавируса, а теперь к ним присоединяются опытные спортсмены. Одним из новичков симрейсинга стал Роберт Кубица. Он признался, что дома у него довольно своеобразный симулятор, для постройки которого пригодился купленный поляком в 2008 году Porsche 911 Carrera GT3 RS.

«Я купил симулятор в 2016 или 2017 году, – цитирует Кубицу польское издание Przeglad Sportowy. – Я тогда восстанавливался перед возвращением в Формулу 1. Так что это было нужно скорее для дела, чем для удовольствия. Однако на моем симуляторе не было гоночного кресла, так что я поставил ковш от моего Porsche GT3 RS. Это моя повседневная машина, но я на ней с 2008 года не езжу.

В виртуальном мире тоже нужно много знаний и опыта, хотя с физическими данными твоего тела это не связано. Но тебе нужно тренироваться. Топ-геймеры учатся годами. Здесь каждый сам за себя. Мой опыт тоже пригодился. А еще я попросил как-то одного опытного геймера поделиться настройками машины, и он мне отказал.

В целом, иногда я гоняюсь в виртуальном мире. Надеюсь, в скором будущем стану делать это реже – просто потому, что возобновятся настоящие гонки. Играть тоже весело, но смешно говорить о том, что кибергонки когда-нибудь заменят Формулу 1».