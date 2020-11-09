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eSports / Новость

Компанию-издателя игры Ф1 могут выкупить за 1 млрд долларов

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Компанию-издателя игры Ф1 могут выкупить за 1 млрд долларов
Автор:
, Главный редактор

Компанию Codemasters не против поглотить другой гигант игрового рынка

Американский издатель компьютерных игр Take-Two сделал владельцам британской компании Codemasters предложение о выкупе бизнеса за 973 миллиона долларов.

В своем заявлении представители Take-Two сообщили: «Take-Two верит, что у объединения двух столь впечатляющих и дополняющих друг друга портофолио есть большой рыночный потенциал. В частности, позиции продуктов Codemasters на рынке усилятся благодаря глобальной сети дистрибуции Take-Two и опыту команды 2К в сфере аналитики, маркетинга и разработки продуктов».

После появления информации о предложении (решение по которому должно быть принято до 4 декабря) цена акций Codemasters поднялась на 8,6 %, а цена акций Take-Two – почти на 3 %.

Codemasters является клиентом Motorsport Games, используя решения по организации кибергоночных соревнований – к примеру, турниры с использованием игры DiRT Rally (2.0 World Series и World RX Esports Series) собрали больше 1,5 млн просмотров. Еще более успешным примером стали виртуальные «24 часа Ле-Мана», благодаря 14 млн просмотров ставшие самым популярным киберспортивным событием в истории

Став владельцем Codemasters, Take-Two добавит Формулу 1 к соревнованиям по баскетболу в рамках NBA и гольфу в рамках PGA, которым уже посвящены соответствующие игры.

Codemasters, основанная в 1986 году, является одной из старейших игровых студий – и работа над гоночными играми была важным элементом выдвижения компании на первый план в своей отрасли.

Вскоре после появления на рынке приставки PlayStation компания выпустила получившую высокую оценку игру TOCA, воспроизводящую соревнования в британском турнире BTCC, а также игру Colin McRae Rally, со временем эволюционировавшую в DiRT Rally. С 2009 года Codemasters выпускает официальную игру Формулы 1, которая позже обновлялась уже 12 раз. Последняя версия – F1 2020 – доступна на платформах PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows и Google Stadia. Недавно Codemasters достигла договоренностей об аналогичном партнерстве с чемпионатом мира по ралли.

 

Финишировал кибергоночный турнир Lada

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Серия eSports
Автор Кирилл Качнов

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