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eSports / Выход компьютерной игры NASCAR Heat 5 / Новость

Когда выйдет NASCAR Heat 5? Дата релиза, интересные детали и анонс игры

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Когда выйдет NASCAR Heat 5? Дата релиза, интересные детали и анонс игры
Автор:
6 мая 2020 г., 13:39

Новая игра предложит улучшенный карьерный режим и возможность проводить тесты между виртуальными гонками

Издатель 704Games, входящий в состав Motorsport Network, объявил дату релиза гоночной компьютерной игры NASCAR Heat 5. Первым выйдет золотое издание, куда помимо собственно игры войдет дополнение от чемпиона высшего дивизиона NASCAR Тони Стюарта. Эта версия поступит в продажу 7 июля. Игра будет доступна на PlayStation®4 и Xbox One через Steam.

Стандартное издание выйдет позже: 10 июля. На обложке золотого издания будет изображен Тони Стюарт, стандартного – Чейз Эллиотт.

Перед выходом игры издатель выпустил анонсирующее видео под названием «Отказываюсь проигрывать». В этом ролике можно увидеть машины Чейза Эллиотта и двух чемпионов Кубка NASCAR: Кайла Буша и Кевина Харвика. Вот это видео:

В NASCAR Heat 5 войдут все команды и гонщики Кубка NASCAR 2020 года, а также все участники младших дивизионов: Xfinity Series, Gander RV & Outdoors Truck Series и Xtreme Dirt Series. Игрокам будут доступны 34 трассы. Игра включает режим одиночной и парной игры, при которой можно играть вдвоем с одной приставки.

В онлайн-режиме NASCAR Heat 5 могут одновременно соревноваться 40 игроков.

По сравнению с предыдущим поколением симулятора NASCAR, Heat 4, новая игра предлагает режим карьеры, но теперь этот режим реализован более реалистично. В частности, у геймеров доступ к расширенной статистике. Игроки также получат множество вариантов для построения виртуальной карьеры. Издатели из 704Games сохранили возможность начать игру в любой команде.

Еще одним новшеством Heat 5 станет режим тестов. Теперь игроки смогут опробовать незнакомую трассу до начала гоночного уик-энда, чтобы заранее подобрать подходящие настройки.

Как выглядят кибергонки NASCAR:

Отличием золотого издания станет эксклюзивное предложение о контракте с командой Stewart-Haas Racing, возможность получить споттера из Зала славы NASCAR, классическая ливрея Тони Стюарта и игровая валюта, которую можно потратить на создание собственной киберкоманды.

Именно игру NASCAR Heat 5 будет использовать официальный кибертурнир высшего дивизиона NASCAR во второй половине 2020 года.

Слайдер
Список

Скриншот игры NASCAR Heat 5

Скриншот игры NASCAR Heat 5
1/6

Фотограф: 704 Games

Скриншот игры NASCAR Heat 5

Скриншот игры NASCAR Heat 5
2/6

Фотограф: 704 Games

Скриншот игры NASCAR Heat 5

Скриншот игры NASCAR Heat 5
3/6

Фотограф: 704 Games

Компьютерная игра NASCAR Heat 5: обложка

Компьютерная игра NASCAR Heat 5: обложка
4/6

Фотограф: 704 Games

Скриншот игры NASCAR Heat 5

Скриншот игры NASCAR Heat 5
5/6

Фотограф: 704 Games

Скриншот игры NASCAR Heat 5

Скриншот игры NASCAR Heat 5
6/6

Фотограф: 704 Games

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Этап Выход компьютерной игры NASCAR Heat 5
Сессия Презентация
Пилоты Тони Стюарт , Чейс Эллиотт
Автор Джим Аттер

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