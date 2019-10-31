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eSports / Новость

Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме

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Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме
31 окт. 2019 г., 14:15

Участников Суперфинала крупнейшего виртуального гоночного чемпионата выберут в рамках двух отборочных турниров, в одном из которых будут принимать участие киберспортивные команды, а в другом – все желающие.

31 октября 2019 года. Киберспортивный турнир Le Mans Esports Series сегодня объявил о проведении в 2019-2020 годах своего нового сезона с увеличенным призовым фондом в 200 000 долларов. В прошлом году турнир, организаторами которого являются Западный автоклуб (ACO), чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и Motorsport Network, смог привлечь 215 000 зрителей прямой трансляции и обеспечить 6,5 миллионов показов в соцсетях в рамках Суперфинала, прошедшего в июне одновременно с гонкой «24 часа Ле-Мана».

Второй сезон турнира вновь соберет игроков со всего мира, а инновационный формат соревнований сделает турнир привлекательным и для профессиональных киберспортсменов, и для любителей. Участники Суперфинала будут отобраны в рамках двух соревнований: чемпионата Pro, в котором примут участие киберкоманды, и личного чемпионата Pro-Am. Как и раньше, гонки будут проводиться с использованием симулятора Forza Motorsport 7®, который доступен на платформах PC и Xbox One. Трейлер нового сезона Le Mans Esports Series можно увидеть вот здесь.

Суперфинал, который завершит сезон, обещает стать самым крупным событием в области профессионального киберспорта, которое соберет на одной площадке – знаменитой трассе в Ле-Мане – больше 50 участников. И Суперфинал, и заезды чемпионата Pro будут транслироваться в прямом эфире в YouTube, Facebook и Twitch TV.

  • Заявки на участие в командном чемпионате Pro принимаются с 31 октября по 7 ноября. 3 представителя каждой команды по ходу 5 раундов будут сражаться за места в Суперфинале, который состоится в Ле-Мане в июне 2020 года. Призовой фонд командного чемпионата составит 50 тысяч долларов.
  • Чемпионат Pro-Am будет открытым соревнованием из 6 раундов, в рамках которых лучшие пилоты будут определяться по времени на круге. Всего в рамках этого турнира для участия в Суперфинале будут отобраны 18 «профессионалов» и 9 «любителей». Этапы этого отборочного турнира пройдут, в частности, в рамках выставки Autosport International в Бирмингеме и отдельных этапов чемпионата мира WEC.

Жерар Неве, генеральный директор чемпионата WEC: «После удачного запуска Le Mans Esports Series и великолепного Суперфинала в июне в рамках гонки «24 часа Ле-Мана» мы с нетерпением ждем старта нового сезона. Нас будоражит возможность сделать атмосферу гонок – и прежде всего гонок на выносливость – доступной и для участников турнира, и для зрителей. Верим, что инновационный новый формат, увеличенный призовой фонд и, конечно, Суперфинал в рамках одного из наиболее важных событий в мире автоспорта поднимет кибергонки на новый уровень».

Стивен Худ, Motorsport Network: «Мы горды возможностью запустить второй сезон соревнований, которые вполне можно назвать наиболее престижной киберспортивной гоночной серией. Первый сезон нашего турнира прошел более чем успешно, и мы не можем дождаться момента, когда вместе с неравнодушными к киберспорту людьми совершим еще более эмоциональное путешествие в Ле-Ман».

С правилами соревнованиями и условиями участия в них можно ознакомиться на сайте www.lemansesports.com.

О серии Le Mans Esports

Le Mans Esports Series – киберспортивное соревнование, проводящееся при официальной поддержке организаторов чемпионата WEC и гонки «24 часа Ле-Мана». В прошлом году в соревновании с помощью симулятора Forza Motorsport 7 на платформах PC и Xbox One приняли участие больше 20 тысяч человек. А 215 тысяч зрителей в прямом эфире следили за развитием событий на Суперфинале в Ле-Мане, который стал своего рода прелюдией к самой известной в мире гонке на выносливость.

О Motorsport Network 

Motorsport Network – единая цифровая платформа для миллионов поклонников автомобилей и автогонок. Мы держим руку на пульсе мировой автоиндустрии и мирового автоспорта, предлагая глобальной аудитории уникальный набор информации и событиях этой сферы и их главных героях.

О чемпионате WEC

WEC – быстро развивающийся чемпионат, который позволяет автопроизводителям развивать релевантные для повседневной жизни технологии в сфере эффективности и безопасности. Запоминающиеся внешне автомобили-прототипы используют гибридные технологии и находятся на переднем крае прогресса с точки зрения конструкции силовых установок, силовой структуры и ходовой части. Производители наиболее престижных спорткаров сражаются друг с другом в категории GT на наиболее современных гоночных трассах по всему миру. 8 этапов в Европе, Северной и Южной Америке, Ближнем Востоке и Азии подтверждают присвоенный турниру статус. Дистанция гонок варьируется от 4 до 23 часов, при этом 3 гонки частично проходят в темное время суток.

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Porsche Esports Challenge Russia,

26 окт. - 30 нояб.
Гонка Старт через
27 дней

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