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Кибергонки продолжаются. Все готово к новому этапу серии LADA Sport

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Кибергонки продолжаются. Все готово к новому этапу серии LADA Sport
9 июл. 2020 г., 09:45

Сильнейшие симрейсеры сразятся за победу на виртуальном «Зандфорте»

9 июля пройдет третий этап киберсерии LADA Sport Rosneft eChampionship, совместного проекта российской гоночной команды LADA Sport Rosneft и компании RaceRoom Россия.

В многоэтапном турнире выступают лучшие симрейсеры СНГ, также на старт регулярно выходят профессиональные гонщики.

На этот раз участники сразятся за звание сильнейшего на виртуальном «Зандфорте». По итогам 15-минутной квалификации киберпилоты будут разбиты на два дивизиона – 25 сильнейших попадают в первый, остальные – во второй.

Программа «старшего» дивизиона включает две гонки, причем во второй будет использоваться принцип реверсивного старта для 15 первых пилотов. В «младшем» дивизионе запланирован один заезд. 

Условия максимально приближены к реальности: повреждения автомобилей включены (возможен заезд в боксы для ремонта), расход резины соответствует настоящему. Гонка пройдет по сухой трассе в вечернее время.

Начало соревнований – в 20:00 по московскому времени, увидеть их можно будет в прямом эфире на на цифровой платформе «Моторспорт ТВ» с комментарием Сергей Беднарука.

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