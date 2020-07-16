Кибергонки eNASCAR Heat Pro League в Канаде покажет REV TV

Берлингтон, Онтарио, Канада (16 июля 2020) — REV TV Canada, канадская вещательная сеть, рада объявить о дебюте киберсерии eNASCAR Heat Pro League — продукта компании Motorsport Games, глобального лидера в разработке видеоигр для симрейсинга, – начиная с понедельника 20 июля на REV TV Canada. В эфир выйдут лучшие моменты и интервью по итогам двух виртуальных этапов на трассах «Хоумстед-Майами» и «Уоткинс-Глен».

«Учитывая успех трансляций «Дороги к Indy», Кубка Mazda MX5, виртуальных «24 часов Ле-Мана» и виртуальной Гонки чемпионов 2020 года на REV TV Canada, соревнования NASCAR Heat Pro League отлично дополнят наше стремление открывать своим лояльным зрителям новый контент в это необычное время, – сказал Майк Гарроу, президент REV TV Canada. – Большая честь вновь работать с Motorsport Games, которая является передовым поставщиком инновационного и привлекательного контента».

Киберсерия NASCAR включает в себя сезон из 12 гонок, особый этап для специально приглашенных участников и финал. Ее призовой фонд составит 200 тысяч долларов, а болельщики видят ведущих симрейсеров, выступающих за известные команды NASCAR, включая Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports, и Gibbs Gaming.

Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games: «Киберсерия eNASCAR Heat Pro League продолжает набирать обороты и расширять свою аудиторию, ведь все больше гоночных болельщиков смотрят эти невероятные соревнования. Новое соглашение с REV TV позволит еще больше расширить свой охват и заявить о качестве шоу, которое Motorsport Games обеспечило NASCAR Heat. Мы с большим интересом ждем яркой концовки нынешнего сезона».