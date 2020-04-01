Хочу стать кибергонщиком. С чего мне начать?

Приостановка проведения всех гоночных серий вынудило поклонников автоспорта (как минимум часть из них) обратить внимание на гоночные видеоигры. Кибергонки теперь транслируют по телеканалам, а на их старт выходят даже действующие пилоты Формулы 1.

Одна из главных фишек симрейсинга – возможность сразиться со своим кумиром, показать Максу Ферстаппену действительно жесткую оборону или пройти поворот с еще большим наклоном, чем Марк Маркес. Большинство виртуальных заездов – кроме тех, что предназначены специально для ветеранов гонок – имеют довольно прозрачную систему отбора. А значит, дают лучшим из желающих шанс на участие.

Если же пробиться в крутой заезд не получится, все равно можно получить массу удовольствия от самого процесса. Дело за малым – собрать все необходимое.

Абсолютный минимум

Нижний предел оборудования для кибергонщика – игра и игровая платформа. Первые можно условно разделить на два класса: хардкорные симуляторы и более простые, массовые игры.

Первые сосредоточены на реалистичной физике управления машиной и вообще славятся стремлением к максимальной правдоподобности гонок. Например, в популярном симуляторе iRacing у вас нет выбора камеры – смотреть на трассу можно исключительно из кокпита. Эта игра славится проработанностью деталей – недаром именно в ней проводит свое время Макс Ферстаппен!

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис столкнулись в борьбе за победу в виртуальной гонке Redline на платформе iRacing Фото: iRacing

В iRacing загружено около сотни разных трасс и множество реальных гоночных автомобилей, на которые создатели делают упор. Симулятор официально используется для кибергонок NASCAR, а также сотрудничает с IndyCar и австралийской Supercars. К его минусам можно отнести отсутствие в игре Формулы 1, а также довольно высокую цену: играть в iRacing можно только по подписке, и стандартная цена составляет 13 долларов в месяц.

Еще один лидер среди реалистичных симуляторов – Assetto Corsa. Игра заточена на хардкорных гонщиков, а недостаток лицензированных турниров компенсирует различными модификациями, сделанными фанатами. Поэтому играть в нее стоит на PC, чтобы не упустить шанса проехать за рулем фургончика Скуби Ду или выступить на «Эболадроме» из передачи The Grand Tour. И все это – с максимальным уровнем правдоподобия.

Наконец, третий лидер хардкор-сегмента – Project Cars 2. Фишка этой игры в мощном режиме карьеры, который позволяет пройти весь путь от картинга до Формулы Х, местного аналога Ф1. При этом в игре есть и реальные машины из GT3 и IndyCar, а качество симуляции езды на гоночном автомобиле не уступает ранее упомянутым конкурентам.

Среди более протсых игр явный лидер – F1 2019. Если не из-за качества исполнения, то благодаря выбранной теме. Эта игра полностью лицензирована Ф1, в ней можно найти все реальные трассы и машины чемпионата. Фанат «королевских гонок» может купить ее уже ради возможности проехать Красную воду на реально существующей Ferrari!

Но как бы ни ругали игру хардкорные симрейсеры, творение Codemasters не назовешь совсем элементарным. Это явно не Need for Speed. С каждым годом игра прибавляет в физике, а реалистичность ее картинки уже сейчас весьма высока.

Среди прочих чуть менее реалистичных симуляторов стоит отметить раллийную серию Dirt, популярную среди любителей приставок Forza Motorsport, а также официальную игру MotoGP – на которой теперь тоже проводят виртуальный чемпионат.

Скриншот игры MotoGP'20 Фото: MotoGP

Теперь перейдем к платформам. Их два типа – персональные компьютеры и приставки. С первыми все понятно: вам нужен обычный домашний компьютер, просто достаточно мощный для поддержки современной графики. Стационарная техника обойдется в сумму от 40 тысяч рублей и до бесконечности. При покупке игрового ноутбука стоит держать в уме цену в 60 тысяч рублей.

Что до приставок, то выбор состоит из PlayStation и Xbox. Обе платформы обладают своими плюсами и минусами, армиями фанатов и регулярно обновляющимися линейками приставок. Пока вершинами являются PS4 и Xbox One, но уже в ближайшее время ожидается обновление. Сейчас цены на PS4 на популярном онлайн-маркете стартуют с 23 тысяч рублей, стоимость Xbox начинается с 18 тысяч. Правда, приставке еще потребуется телевизор, и желательно –с картинкой высокого качества. Так что, при его отсутствии смело закладывайте еще как минимум 30 тысяч.

В общем-то, игра и игровая платформа – все, что требуется для начала игры. С ними вы сможете и поиграть в карьеру гонщика, и поучаствовать в онлайн-битвах. Но получите ли нужные ощущения? Каково будет управлять машиной при помощи клавиатуры или геймпада? Об этом поговорим дальше.

Золотая середина

Для полноценной игры в гоночные симуляторы вам, кроме игры и платформы, потребуются как минимум руль и педали. Вы же не хотите управлять машиной стрелками на клавиатуре?

Сейчас на рынке очень много недорогих рулей, однако они подойдут разве что развлекать маленьких детей. Для тех же, кто хочет почувствовать себя симрейсером, у руля есть два важных качества: угол поворота и обратная связь. На дешевых рулях угол поворота, как правило, не превышает 270 градусов. Для игры в F1 2019 этого еще может хватить – а вот вменяемые раллийные симуляторы потребуют хотя бы 900 градусов. Это нижняя планка, на которую рекомендуют ориентироваться опытные кибергонщики.

Мировой финал киберчемпионата GT Фото: Gran Turismo via Getty Images

Что до обратной связи, то без нее теряется вся суть симулятора. Ведь мы для того и играем, чтобы чувствовать себя пилотом! А значит, должны своими руками ощущать тяжесть поворотов и понимать, как трудно поймать уходящий в разворот болид. Опять же, на простеньких рулях обратная связь отсутствует, а на чуть более дорогих работает, но для галочки.

Самый простой руль, который обладает нужным углом поворота и вменяемой обратной связью – Thrustmaster T80. На российском рынке он стоит от 8 тысяч рублей.

Хочется чего-то получше? Известный симрейсер Джимми Бродбент (стал 4-м на виртуальном Гран При Бахрейна) советует Logitech Driving Force GT. В прямой продаже его уже нет, а на онлайн-барахолках прикупить рабочий руль можно примерно за 5 тысяч рублей. Предпочтете того же уровня, но новое? Бродбент советует выбрать между Logitech G29 (G920 для Xbox) и Thrustmaster T150. Первый стоит от 20 тысяч, но имеет в комплекте редкие для сегмента три педали. В большинстве игр нужны в них нет, но вдруг вы захотите освоить симулятор водителя грузовика (да, есть и такие)... У Thrustmaster T150 педали только две, но и цена ниже – 16 тысяч.

Денни Хэмлин и Дейл Эрнхардт-мл. Фото: NASCAR Media

На этих рекомендациях, пожалуй, можно закончить. Верхней планки цены у подобной техники нет. Кибергоночный комплект того же Бродбента, по его словам, стоит 3,5 тысячи фунтов (350 тысяч рублей). И это не считая компьютера!

Как сделать комфортнее?

Руль и педали уже дадут вам почувствовать себя гонщиком, но ощущения могут быть некомфортными. Чтобы не травмировать спину или шею во время долгой гонки, придется подумать о удобном расположении руля. Да и своего тела тоже.

Возможно, вам удастся и на домашнем столе поставить руль максимально комфортно, но это редкость. А универсальная подставка для руля и педалей обойдется как минимум в 7 тысяч рублей. Однако, можно сделать ее и самостоятельно. В этом вам помогут строительные магазины и YouTube. Так вы наверняка сэкономите, но сколько именно – мы сказать не можем.

Что до кресла, то можно взять максимально удобное компьютерное. Или для полноты ощущений приобрести гоночное кресло для обычного автомобиля и установить его на крестовину. Да, потребуются кое-какие навыки работы руками, зато сидеть сможете хоть в кресле от Ferrari. Цены на гоночные кресла стартуют с 10 тысяч рублей.

У меня полно денег, и их некуда тратить

Наконец, если вы готовы построить себе целый аттракцион, стоит задуматься о некоем подобии симулятора. В комплект кроме руля, подставки и кресла войдет также держатель для мониторов (по красоте их должно быть три), а если денег просто завались – можно добавить продвинутые устройства для имитации перегрузок.

Насколько это нужно – спорный вопрос. Постоянная болтанка, несомненно, с непривычки будет отвлекать от езды. А есть ли у вас время, чтобы тренироваться так часто, чтобы привыкнуть к ней?

Так или иначе, цена на полные комплекты симуляторов стартует с 200 тысяч рублей, а в самых продвинутых версиях доходит до стоимости квартиры в Москве. Не всегда однокомнатной. В любом случае, прежде чем отдавать такие деньги, советуем опробовать подобный симулятор в деле. Благо, в крупных городах России уже довольно давно есть тематические парки развлечений.

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Купите вы самый простой руль и аркадную игру, или найдете целую комнату для могучего симулятора, не забывайте: дело в интересной борьбе, а не в купленных гаджетах. Ведь кибергонки дают вам то, чего нет даже у пилотов Ф1 – возможность абсолютно равной борьбы с любым соперником.