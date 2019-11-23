Хэмилтон проиграл престижную кибергонку обозревателю Motorsport.com
Шестикратный чемпион Формулы 1 стал почетным гостем крупного кибертурнира в Монако – но остаться в числе зрителей пилоту Mercedes не удалось.
Льюис Хэмилтон в эти выходные побывал на проходящем в Монако всемирном финале турнира по кибергонкам, который проводится с использованием симулятора FIA GT.
Среди прочего действующий чемпион Ф1 принял участие в специальном заезде категории Pro Am, который проходил на виртуальной версии трассы в Спа. Партнером Хэмилтона в этой гонке стал Игорь Фрага – киберспортсмен японо-бразильского происхождения, который считался фаворитом виртуального чемпионата.
В итоге экипаж Хэмилтона и Фраги закончил заезд на третьем месте – в то время как первым к виртуальному финишу пришел экипаж, состоящий из профессионального кибергонщика Флорана Паганде и обозревателя Motosport.com Джонатана Нобла.
Всемирный финал турнира FIA GT продлится в Монако до конца воскресенья.
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Об этой статье
|Серия
|eSports
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Хэмилтон проиграл престижную кибергонку обозревателю Motorsport.com
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