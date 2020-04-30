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eSports / Отчет о гонке

Кастро и Буттафуоко выиграли этап NH4 Pro League в Уоткинс-Глене

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Кастро и Буттафуоко выиграли этап NH4 Pro League в Уоткинс-Глене
Автор:
30 апр. 2020 г., 09:02

Второй этап виртуального чемпионата eNASCAR Heat Pro League состоялся в среду вечером и проводился на гоночных пикапах

PlayStation 4

Первым прошел заезд гонщиков на устройстве PS4. Со старта и до финиша гонка была богата на события. Обладатель поула Брайан Гриттон захватил лидерство в начале, но из-за проблем на четвертом круге пропустил вперед Ника Джобса и Максвелла Кастро. В борьбе за лидерство оба гонщика доходили до контакта крыльями машин.

В борьбу смог ввязаться также Кайл Арнольд, которому даже удалось выйти в лидеры, но затем он пропустил Джобса и сам был вынужден обороняться от подоспевшего Джоя Стоуна. 

Джобс, Кастро и Арнольд первыми заехали на пит-лейн, Стоун сделал это кругом позже. Он выехал прямо впереди Кастро, который боролся с Арнольдом до контакта. 

За восемь кругов до финиша состоялись последние пит-стопы, после которых Арнольд вернулся лидером, а Кастро оказался у него на хвосте. Перед началом последнего круга Арнольд задел внешнюю стену, дав Кастро возможность обойти его по внутренней стороне. Однако он не отстал, продолжая борьбу с Кастро до последнего поворота.

Обороняясь, Кастро резко ушел влево, подрезав Арнольда и спровоцировав аварию. В результате оба ударились о стену. Тем не менее Кастро сумел финишировать первым в одной десятой секунды впереди Стоуна.

 

Третьим стал Коди Гилес, а Арнольд к своему разочарованию финишировал только четвертым. Джобс финишировал пятым, став главным соперником Кастро в чемпионате.

После гонки Кастро признался, что маневр, который привел к столкновению с Арнольдом, стал результатом его ошибки: так он справлялся с возникшем скольжением. Он также высказал сожаление в том, что испортил Арнольду гонку.

Xbox One

Гонка на приставке Xbox прошла спокойнее, но интересные моменты все же были. Даниэль Буттафуоко захватил лидерство на старте и оторвался от своего преследователя Луиса Зайтера. Их позиции не менялись даже во время двух пит-стопов.

Однако в конце первой десятки развернулась борьба за шестое место. В частности, это привело к столкновению Меттью Хили и Митча Даймонда в первом повороте. Оба пилота  смогли продолжить гонку 

Победа Буттафуоко стала утешением для команды Germain Gaming, за которую также выступает Арнольд на PS4. Вторым финишировал Зайтер, однако он отстал от лидера на три секунды.

 

Джастин Брукс стал третьим, а Ник Уолтер прорвался с конца стартовой решетки на четвертое место. Слейт Грэвитт замкнул первую пятерку.

«Я благодарю свою команду German Gaming и German Racing за возможность выступить в виртуальном чемпионате, – сказал Буттафуоко после финиша. – Нам пришлось сильно поработать, чтобы попасть в чемпионат».

После победы на автодроме «Уоткинс-Глен» Буттафуоко разделил первое место в зачете пилотов с Бруксом: оба кибергонщика набрали по 65 очков.

Чемпионат eNASCAR Heat Pro League является совместным проектом Motorsport Games, NASCAR и Race Team Alliance. Он объединяет 14 команд eNASCAR и проводится на платформе NASCAR Heat 4 – самой современной видеоигре на основе гоночной серии  NASCAR. Каждая команда состоит из двух гонщиков, которые выступают на Xbox и PlayStation 4.

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Об этой статье

Серия NASCAR , NASCAR Cup , eSports
Местонахождение Уоткинс-Глен
Автор Ник де Грот

eSports Следующая сессия

eNASCAR Pro Invitational: 5 этап

26 апр. - 26 апр.

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