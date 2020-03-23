Как звезды Формулы 1 общаются в обычной жизни? Слушаем разговоры Ландо Норриса

Болельщики давно привыкли: гонщики Формулы 1 общаются с публикой бессодержательно и без эмоций. Чуть интереснее в этом плане радиообмен по ходу гонок – но организаторы чемпионата делятся им со зрителями в небольших дозах. Приятным исключением порой становится Формула Е – к примеру, радиоперехват с недавней гонки в Марокко был действительно интересным.

В компьютерных гонках собственные правила. Устроенный в минувшие выходные виртуальный Гран При Бахрейна вообще не подразумевал какого-либо общения с публикой. Отсутствие автограф-сессий и пресс-конференций с лихвой компенсировал Ландо Норрис.

Пилот McLaren вел прямую трансляцию в Twitch – и прямо перед стартом гонки позвонил напарнику, инженерам, паре конкурентов и даже собственному боссу Заку Брауну. Это дало болельщикам редкую возможность услышать, как пилоты и прочие важные люди из мира Формулы 1 общаются друг с другом в неформальном режиме. Приводим расшифровку их разговоров.

Звонок Максу Ферстаппену

Норрис: «Слушай, у меня тут квалификация не задалась – выбросило из игры…»

Ферстаппен: «Какая неожиданность! Вот это сюрприз!»

Норрис: «В итоге последним стартую. Может, пару советов дашь?»

Ферстаппен: «Ну, я бы посоветовал выключить компьютер и сериальчик какой-нибудь посмотреть. Как тебе такой вариант? …а вообще – вы же там в Бахрейне ездите? Перед первым поворотом не тормози, всех выноси – потом я бы еще один круг задним ходом проехал и врезался бы в пит-уолл со всей дури!»

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Звонок Карлосу Сайнсу

Норрис: «Кому бы еще позвонить? Во, Карлосу позвоню».

Сайнс: «Ола!»

Норрис: «Ола, буэнос ночес! …эээ, а все остальное я забыл».

Сайнс: «А с кем я разговариваю?»

Норрис: «Ты не узнал?»

Сайнс: «Нет – кто это?»

Норрис: «Ты шутишь, что ли?»

Сайнс: «Ну кто это, давай уже!»

Норрис: «Это Ландо».

Сайнс: «Ландо-о-о-о-о! Как сам?»

Норрис: «Последним вот стартую. Посоветуешь что-нибудь?»

Сайнс: «В этом деле я эксперт».

Норрис: «Потому и звоню».

Сайнс: «Это ты умно поступил. Короче, в первом повороте не рискуй…»

Норрис: «А я Максу звонил только что – он совсем другое сказал!»

Сайнс: «Макс думает, что ты с профи гоняешься – на деле-то не так».

Норрис: «Мне нравится, что ты аналитически подходишь к этому».

Сайнс: «Да, я всегда мозги использую. Так вот, если в первом повороте ты не вылетишь, будешь месте на 12-м, а то и 10-м. Я бы даже поставил на это. И потом всю гонку гони, как будто прямо перед тобой я еду. И я уверен, все у тебя получится».

Норрис: «А со стратегией что будем делать?»

Сайнс: «Доверься 55-му [стартовый номер Сайнса] – стартуй на Medium. Это всегда работает. Береги шины, пока будешь пробиваться вперед, а потом атакуй на полную!»

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Звонок Рандипу Сингху (руководителю группы McLaren по гоночной тактике)

Норрис: «Привет, Рэнди, что делаешь нынче?»

Сингх: «Кибергонки смотрю, прикинь».

Норрис: «За кого болеешь?»

Сингх: «За Нико [Хюлькенберга]. И за Стоффеля [Вандорна] еще».

Норрис: «Рэнди, я с тобой особо не разговариваю – ты же такой знаменитый у нас. Но сейчас прямо нужен совет по стратегии».

Сингх: «Я думаю, что сначала Medium, потом Hard».

Норрис: «Карлос то же самое сказал».

Сингх: «Да, я слышал, что он обо мне говорил».

Норрис: «Сказал тебя не слушать особо. Но ты же понимаешь, к чему это должно привести на первой гонке. Я должен быть в приоритете!»

Рандип Сингх Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Звонок Эндрю Джарвису (в прошлом сезоне работавшему с Норрисом в роли инженера-телеметриста)

Джарвис: «Слушаю внимательно. Кто это?».

Норрис: «А ты не узнал?»

Джарвис: «Предполагаю, что это некто Ландо Норрис».

Норрис: «Что это за цирк вообще? У вас же высвечивается в телефоне, что я звоню. А вы все такие: кто же это, интересно, звонит?»

Джарвис: «Да у тебя голос как-то странно звучит, черт тебя дери. Я думал, ты там гоняешься виртуально».

Норрис: «Вот, готовлюсь. Последним стартую. На обычной гонке что бы ты мне посоветовал, что сказал бы?.. Может, ты включишь стрим – а потом, когда на пит-стопе покрышки поменяют, ты мне расскажешь, в каком состоянии те, на которых я первый отрезок поеду? Я хочу Hard на вторую половину гонки поставить!»

Джарвис: «Что за… Ты меня реально запутал. Что происходит вообще?»

Норрис: «У меня стрим сейчас – и все хотели, чтобы я тебе набрал. 86 тысяч человек сейчас слушает! А ты меня не узнал даже по телефону!»

Джарвис: «Ой, да просто дай газу, короче».

Джарвис ушел из McLaren по окончании сезона, и в знак признательности инженеру Норрис поместил его портрет на шлеме, в котором провел заключительную гонку сезона Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Звонок Джорджу Расселлу

Норрис: «Алло, это Джордж Расселл? Вы знаете, я скоро в гонке стартую – и стартую последним. И решил позвонить человеку, который в прошлом году приобрел больше всех опыта в плане стартов из хвоста…»

Расселл: «Ну, там все просто: ты даешь по газам, режешь первый поворот – и прям на первую позицию!»

Норрис: «И в какой момент тебя Кубица обгоняет?»

Расселл: «Ну, вот это так себе шуточка!»

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Звонок Заку Брауну (генеральному директору McLaren)

Браун: «Как дела, парниша?»

Норрис: «Я тут последним стартую. Извиняюсь за это. Для McLaren картинка так себе…»

Браун: «Хе-хе-хе…»

Норрис: «Мы все знаем, что вы бы и с последней позиции выиграли – так дайте пару советов».

Браун: «Ну, я бы точно попытался всех объехать в первом повороте. По внешнему радиусу, может быть».

Ландо Норрис и Зак Браун Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Хотите сами послушать все эти забавные разговоры? Нет проблем: специально для вас Ландо выложил запись на отдельном канале, посвященном участию пилота в кибергонках.