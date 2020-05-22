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Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину

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Как пролететь по аэродрому без самолета? Рассказывает гонщик-гид по Берлину
Автор:
22 мая 2020 г., 15:56

Что нужно знать о трассе, которая примет новый этап виртуальной Формулы Е

В эти выходные кибергонка Формулы E состоится на трассе, расположенной на территории аэропорта «Темпельхоф» в Берлине. Заезд пройдет на платформе обновленной видеоигры rFactor 2. Сама серия Race at Home Challenge проходит при поддержке Motorsport Games и ЮНИСЕФ в рамках поддержки борьбы с коронавирусом.

В реальной Формуле Е заезды на территории бывшего берлинского аэропорта проходят каждый год с момента появления серии в 2015 году. В календаря виртуального первенства эта трасса станет четвертой после Монако, Гонконга и вымышленного автодрома в Нью-Джерси.

Победитель квалификации прошлого этапа в Гонконге Эдоардо Мортара специально для Motorsport.com провел экскурсию по берлинской трассе.

Конфигурация трассы «Темпельхоф» в Берлине

Конфигурация трассы «Темпельхоф» в Берлине

Фото: Формула E

Дорожное покрытие: 

Поверхность трассы состоит из бетонных блоков, заложенных на аэропорте еще во времена Холодной войны. Из-за стыков плит трасса получается кочковатой, а сам бетон чрезвычайно абразивен.

«Это покрытие сильно отличается от нормального асфальта, – объясняет Мортара. – Из-за грубой поверхности бетона здесь высокое сцепление с трассой и больше проблем с резиной, чем обычно. В Берлине надо настраивать машину не так, как всегда».

Аэропорт был закрыт в 2008 году и с тех пор не часто используется. Несмотря на это покрытие не становится быстрее по ходу уик-энда, хотя и покрывается резиной.

«Можно было бы предположить, что эта трасса должна сильно меняться [по ходу уик-энда], – продолжает Мортара. – Но из-за специфики покрытия уровень сцепления тут высок изначально. Из-за абразивности бетона гоночная траектория постепенно покрывается крошкой, что повышает износ резины».

1, 2 и 3 повороты:

Стартовая связка поворотов в Берлине – одна из самых длинных в Формуле E. Стартовая прямая загибается в левый вираж под углом в 270 градусов, прежде чем броситься направо в связку второго и третьего поворотов.

Длинный вход заставляет пилотов тормозить буквально перед апексом, что чревато избыточной поворачиваемостью и повышает риск потери сцепления задних колес с поверхностью. В сочетании с грязной поверхностью трассы за пределами основной траектории это делает стартовую связку тем местом, где выигрывается (и проигрывается!) много времени. 

«В первой части трассы есть длинный левый поворот, за которым идет очень резкий правый. Они очень медленные, в них важно поздно тормозить и хорошо из них выйти. Особенно из третьего», – говорит Мортара. 

1-й поворот «Темпельхофа»

1-й поворот «Темпельхофа»

Фото: FIA Formula E

Повороты 4 и 5:

После узкого левого поворота №4 трасса распрямляется и через скоростной изгиб поворота №5 выходит на вторую прямую. «Этот левый поворот больше похоже на маленькую шикану. Из него крайне важно удачно выйти, так как дальше идет весьма длинная прямая», – пояснил Мортара.

Повороты 6, 7 и 8:

Трасса начинает поворачивать обратно в широком шестом повороте. Обилие пространства позволяет пилотам экспериментировать с траекториями, но большинство предпочитает заходить в поворот по широкой, чтобы как можно более плавно выехать на последующую прямую.

«После длинной прямой идет довольно острый поворот налево. Там важно затормозить попозже. Это кочковатый, сложный поворот, в котором легко заблокировать переднее внутреннее колесо».

Далее идут скоростной поворот №7 и изгиб на месте поворота №8. «Левый седьмой поворот – один из быстрейших в чемпионате, а следующий за ним правый проходится на полной скорости», – объясняет Мортара.

Поворот 9:

Подъезд к девятому повороту дает лучшую на всей трассе возможность для обгонов. Последний сектор состоит всего из двух поворотов, а узкая правая шпилька в девятом повышает шансы пилотов заехать в поворот слишком глубоко и пропустить апекс, борясь с недостаточной поворачиваемостью.

«В этой правой шпильке очень важно поздно затормозить, там много кочек и запросто можно заблокировать передние колеса. Выход из поворота тоже крайне важен».

Поворот 10:

Круг завершается длинным финальным поворотом, из которого важно выйти чисто и на хорошем ходу, чтобы дальше нестись по изогнутой финишной прямой.

«Теперь вы готовы к финальному повороту. Он сложноват из-за широкого выхода, важно набрать скорость в самом повороте. Потом мы выходим на главную прямую. Она слегка загибается влево, так что это не совсем прямая».

Пятый этап виртуальной Формулы Е пройдет в субботу, 23 мая. За ним можно будет следить на сайте и в соцсетях Формулы Е. Также гонку будет транслировать «Моторспорт.ТВ»: трансляция доступна по ссылке.

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Местонахождение Берлин-Темпельхоф
Автор Мэтт Кью

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