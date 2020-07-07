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eSports / Новости Motorsport.com

Игра NASCAR Heat 5 вышла в продажу

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Игра NASCAR Heat 5 вышла в продажу
7 июл. 2020 г., 16:33

Официальная компьютерная игра Кубка NASCAR появилась на онлайн-площадках

Золотое издание NASCAR Heat 5 появилось в интернет-магазине компьютерных игр Steam по цене $69,99. Игру разработали 704Games в партнерстве с Motorsport Games. В гоночный симулятор можно играть на компьютере, а также на приставках PlayStation4 и Xbox One.

Стандартная версия NASCAR Heat 5 появится в продаже на три дня позже, 10 июля 2020 года, и будет стоить $49,99. Золотое издание отличается от обычного дополнительными функциями. В частности, в этом варианте игрокам доступно бонусное содержание от трехкратного чемпиона высшего дивизиона Тони Стюарта, пропуск для участия в киберсезоне NASCAR Heat 5 с особыми привилегиями, доступными для скачивания, а также игровая валюта в количестве, достаточном для создания собственной команды.

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Список

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
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Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
2/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
3/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
4/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
5/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
6/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
7/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
8/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
9/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
10/12

Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
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Фотограф: 704 Games

Скриншот NASCAR Heat 5

Скриншот NASCAR Heat 5
12/12

Фотограф: 704 Games

Независимо от версии каждый игрок NASCAR Heat 5 получит возможность гоняться на 34 трассах, расположенных в США. В каждой комплектации присутствует возможность играть вдвоем с одного компьютера на разделенном экране, а также режим мультиплеера для соревнований по сети. В онлайн-гонках на платформе NASCAR Heat 5 могут одновременно участвовать до 40 геймеров.

В игре представлены все команды и пилоты сезона-2020 Кубка NASCAR, а также дивизионов Xfinity, Gander RV & Outdoors Truck Series и Xtreme Dirt Series. Отличительной особенностью новой игры по сравнению с выходившими прежде NASCAR Heat 4 и NASCAR Heat 3 стал усовершенствованный карьерный режим, большее количество внутриигровой статистики и расширенные возможности для индивидуального оформления машин. Еще одной новинкой NASCAR Heat 5 стал режим тестов. Теперь игроки смогут устроить испытательные заезды перед участием в соревнованиях.

Именно на платформе NASCAR Heat проходит первый в истории киберчемпионат NASCAR, в котором виртуальные гонщики представляют реальные команды высшего дивизиона: Hendrick Motorsports, Penske, Gibbs и другие. В этом турнире участники соревнуются за $200 000 призового фонда. Второй сезон киберчемпионата Heat Pro League проводится прямо сейчас.

Официальным партнером виртуального первенства eNASCAR Heat Pro League стал производитель игровых рулей Fanatec. Компания выпускает руль ClubSport Steering Wheel, который имеет официальную лицензию NASCAR. Реалистичный размер, алюминиевый каркас и обивка из алькантары дарит обладателям руля Fanatec уникальный игровой опыт.

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