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eSports / Отчет о гонке

Формула Е провела первую кибергонку. Вышло быстро и ярко

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Формула Е провела первую кибергонку. Вышло быстро и ярко
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19 апр. 2020 г., 07:39

Пилот BMW Макси Гюнтер стал сильнейшим на виртуальных улицах Монако, однако прежде всего гонка запомнилась множеством происшествий

Организаторы электроформулы собрали для пробного этапа своей киберсерии очень представительную компанию – на старт вышлл 21 из 24 участников регулярного сезона, а оставшихся (Сэма Берда, Себастьена Буэми и Паскаля Верляйна) заменяли официальные тест-пилоты команд.

Уик-энд носил статус пробного, за него не начислялись очки – что не могло не сказаться на ходе борьбы. Так как уровень повреждений был снижен вчетверо относительно реального, гонщики не боялись итди в контактную борьбу, и на трассе регулярно происходили столкновения и завалы. 

Кроме того, симулятор rFactor 2, как оказалось, довольно своеобразно воспроизводит физику Формулы Е – из-за чего машины периодически проездали через ограждения насквозь или начинали подпрыгивать на асфальте.  

Хорошей иллюстрацией происходящего стал старт, убедитесь сами:

Полную запись гонки можно увидеть здесь, начиная с отметки 1:10:00 – крайне рекомендуем потратить семь минут и посмотреть ее целиком, но уж первый круг как минимум заслуживает внимания.

Все участники использовали одинаковые настройки, и в квалификации быстрейшим на укороченной версии трассы в Монако стал Макси Гюнтер. Он же лидировал от старта до финиша, одержав победу. 

Стоффель Вандорн все 15 кругов преследовал лидера, но так и не нашел возможности для атаки, ветеран Андре Лоттерер стал третьим – таким образом, на виртуальном подиуме оказались гонщики BMW, Mercedes и Porsche.

Чемпион двух последних лет Жан-Эрик Вернь стартовал четвертым, но после нескольких серьзных ошибок закончил дистанцию только восьмым.

Гонка проходила по формату с выбыванием – по итогам каждого круга замыкающий гонку пилот исключался из борьбы. Одним из тех, кто по этой причине не добрался до финиша, стал лидер регулярного сезона Антониу Феликс да Кошта. 

В десятку лучших смогли попасть Ник Кэссиди, Нико Мюллер, Оливер Роуленд, Митч Эванс, Ян Мардерборо (заменявший Буэми) и Оливер Терви.

Первая гонка киберформулы Е, за которую будут начисляться очки, пройдет в ближайшую субботу. 

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Об этой статье

Серия Формула E , eSports
Автор Мэтт Кью

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