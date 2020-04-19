Формула Е провела первую кибергонку. Вышло быстро и ярко

Организаторы электроформулы собрали для пробного этапа своей киберсерии очень представительную компанию – на старт вышлл 21 из 24 участников регулярного сезона, а оставшихся (Сэма Берда, Себастьена Буэми и Паскаля Верляйна) заменяли официальные тест-пилоты команд.

Уик-энд носил статус пробного, за него не начислялись очки – что не могло не сказаться на ходе борьбы. Так как уровень повреждений был снижен вчетверо относительно реального, гонщики не боялись итди в контактную борьбу, и на трассе регулярно происходили столкновения и завалы.

Кроме того, симулятор rFactor 2, как оказалось, довольно своеобразно воспроизводит физику Формулы Е – из-за чего машины периодически проездали через ограждения насквозь или начинали подпрыгивать на асфальте.

Хорошей иллюстрацией происходящего стал старт, убедитесь сами:

Полную запись гонки можно увидеть здесь, начиная с отметки 1:10:00 – крайне рекомендуем потратить семь минут и посмотреть ее целиком, но уж первый круг как минимум заслуживает внимания.

Все участники использовали одинаковые настройки, и в квалификации быстрейшим на укороченной версии трассы в Монако стал Макси Гюнтер. Он же лидировал от старта до финиша, одержав победу.

Стоффель Вандорн все 15 кругов преследовал лидера, но так и не нашел возможности для атаки, ветеран Андре Лоттерер стал третьим – таким образом, на виртуальном подиуме оказались гонщики BMW, Mercedes и Porsche.

Чемпион двух последних лет Жан-Эрик Вернь стартовал четвертым, но после нескольких серьзных ошибок закончил дистанцию только восьмым.

Гонка проходила по формату с выбыванием – по итогам каждого круга замыкающий гонку пилот исключался из борьбы. Одним из тех, кто по этой причине не добрался до финиша, стал лидер регулярного сезона Антониу Феликс да Кошта.

В десятку лучших смогли попасть Ник Кэссиди, Нико Мюллер, Оливер Роуленд, Митч Эванс, Ян Мардерборо (заменявший Буэми) и Оливер Терви.

Первая гонка киберформулы Е, за которую будут начисляться очки, пройдет в ближайшую субботу.