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eSports / Виртуальная Гонка чемпионов / Отчет о гонке

Грожан выиграл виртуальную Гонку чемпионов в командном зачете

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Грожан выиграл виртуальную Гонку чемпионов в командном зачете
Автор:
, журналист
29 июн. 2020 г., 07:00

Победу в личном зачете одержал действующий чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен

Гонщик Формулы 1 Ромен Грожан вместе с геймером Джеймсом Болдуином выиграл виртуальную Гонку чемпионов. В финальном заезде Грожан и Болдуин превзошли пару пилотов из ралли-кросса. Дуэт Тимми Хансена и Йохана Кристофферсона занял второе место в киберсоревновании, которое устроил Motorsport Games

Грожан не смог побороться за победу в личном зачете по семейным обстоятельствам: во время одного из киберзаездов Ромену пришлось отлучиться к семье. В отсутствие пилота Формулы 1 победу в личном зачете одержал действующий чемпион WRX Тимми Хансен. В финальном заезде норвежец опередил двукратного победителя мексиканского NASCAR Рубена Гарcию-младшего.

Louis Deletraz, Stoffel Vandoorne

Louis Deletraz, Stoffel Vandoorne

Photo by: Race of Champions

Antonio Felix da Costa crash

Antonio Felix da Costa crash

Photo by: Race of Champions

Самым сложным соперником Хансена оказался двукратный чемпион DTM Рене Раст. Немец взял верх над Хансеном на групповом этапе. Оба прошли в следующий тур и встретились в полуфинале. Раст лидировал, но в самом конце заезда на несколько миллиметров заехал за ограничительную линию.

По правилам виртуальной Гонки чемпионов за это полагается дисквалификация. Рене отстранили от участия в соревновании и Хансен прошел в финал. Там Тимми помог его следующий соперник. Рубен Гарсия-младший оказался в траве и позволил Хансену победить. Сам Гарсия также попал в финал благодаря ошибке конкурента: в полуфинале его оппонент Антонио Феликс да Кошта перевернул виртуальную машину (на фото вверху).

Посмотреть полную версию виртуальной Гонки чемпионов можно прямо здесь:

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Об этой статье

Серия eSports
Этап Виртуальная Гонка чемпионов
Сессия Киберсоревнование
Пилоты Ромен Грожан В Магазин , Рубен Гарсия-мл. , Тимми Хансен
Автор Джош Суттил

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