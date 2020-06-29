Грожан выиграл виртуальную Гонку чемпионов в командном зачете

Гонщик Формулы 1 Ромен Грожан вместе с геймером Джеймсом Болдуином выиграл виртуальную Гонку чемпионов. В финальном заезде Грожан и Болдуин превзошли пару пилотов из ралли-кросса. Дуэт Тимми Хансена и Йохана Кристофферсона занял второе место в киберсоревновании, которое устроил Motorsport Games.

Грожан не смог побороться за победу в личном зачете по семейным обстоятельствам: во время одного из киберзаездов Ромену пришлось отлучиться к семье. В отсутствие пилота Формулы 1 победу в личном зачете одержал действующий чемпион WRX Тимми Хансен. В финальном заезде норвежец опередил двукратного победителя мексиканского NASCAR Рубена Гарcию-младшего.

Louis Deletraz, Stoffel Vandoorne Photo by: Race of Champions Antonio Felix da Costa crash Photo by: Race of Champions

Самым сложным соперником Хансена оказался двукратный чемпион DTM Рене Раст. Немец взял верх над Хансеном на групповом этапе. Оба прошли в следующий тур и встретились в полуфинале. Раст лидировал, но в самом конце заезда на несколько миллиметров заехал за ограничительную линию.

По правилам виртуальной Гонки чемпионов за это полагается дисквалификация. Рене отстранили от участия в соревновании и Хансен прошел в финал. Там Тимми помог его следующий соперник. Рубен Гарсия-младший оказался в траве и позволил Хансену победить. Сам Гарсия также попал в финал благодаря ошибке конкурента: в полуфинале его оппонент Антонио Феликс да Кошта перевернул виртуальную машину (на фото вверху).

Посмотреть полную версию виртуальной Гонки чемпионов можно прямо здесь: