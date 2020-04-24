Грожан основал гоночную команду

Гонщик команды Haas Ромен Грожан учредил команду для симрейсинга. Коллектив получил название R8G Sim Racing Team, он будет участвовать в киберсоревнованиях на разных платформах. Грожан пообещал объявить состав команды до конца месяца.

«Запуск моей собственной команды – это особый момент, так как я очень люблю гонки, инновации и новые задачи, – заявил Грожан. – Структура этой команды будет уникальной. Она поможет нам достичь самых амбициозных целей».

В дальнейшем Ромен собирается помогать членам своей виртуальной команды делать первые шаги на реальных гоночных трассах. «Мы все видим примеры того, как люди начинают выступления с виртуальных гонок – и это впечатляет. Я бы хотел предложить таким ребятам достойную награду. Чтобы они понимали, что у них есть шанс добраться до реальных гонок», – добавил Грожан.

Партнерами R8G Sim Racing Team стали несколько действующих спонсоров команды Haas в Формуле 1. В их числе Richard Mille и MindMaze. Сам Грожан до сих пор не выступал в виртуальных Гран При. Недавно Ромен купил себе симулятор.